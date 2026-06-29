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    BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst Trevor Stirling hob in einer am Montag vorliegenden Studie hervor, dass der Brauereikonzern in Gesprächen mit ihm unter anderem auf die Jahresprognosespanne für das operative Ergebnis von plus 4 bis 8 Prozent verwiesen habe. Er verwies für das zweite Quartal auf mögliche positive Einflüsse durch die Fußball-Weltmeisterschaft. Allerdings dürften auch die Kosten für Werbung vor und während der WM höher ausfallen. Positive Wechselkurseffekte dürften zugleich wohl bis ins zweite Quartal fortgedauert haben, allerdings in geringerem Ausmaß als im ersten Jahresviertel./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 73,43EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Trevor Stirling
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 88
    Kursziel alt: 88
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 88,00, was eine Steigerung von +17,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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