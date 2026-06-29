ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Siemens auf 345 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan erhöht Siemens Kursziel auf 345 Euro
- Einstufung auf Overweight bleibt weiterhin gültig
- Aktie auf Analyst Focus List, Modell bis Dez 2027
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor den am 6. August erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 335 auf 345 Euro angehoben. Die Einstufung auf "Overweight" wurde bekräftigt. Zudem bleibt die Aktie auf der "Analyst Focus List". Analyst Phil Buller rechnet in seinem am Montagabend vorliegenden Ausblick mit einer Fortsetzung der starken Trends des Technologiekonzerns, die seit Jahresbeginn bereits zu sehen gewesen seien. Das Kursziel hob er auch an, da er sein Bewertungsmodell von Juni 2027 auf Dezember 2027 verlegte./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:32 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 270,4 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 216,32 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 303,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -14,94 %/+27,59 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 345 Euro
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Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
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https://defence-network.com/nrw-siemens-production-launch-ce…
ich denke mal die 300 € Marke wird noch genommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
ja der eine Auftrag ist Pillepalle,