JPMorgan hebt Ziel für Siemens auf 345 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 270,4 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 216,32 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 303,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -14,94 %/+27,59 % bedeutet.