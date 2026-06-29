Jefferies hebt Ziel für Adidas auf 205 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 181,6 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +5,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,92 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,68 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -6,37 %/+34,93 % bedeutet.