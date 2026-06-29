ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Adidas auf 205 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Adidas Kursziel auf 205 Euro an
- Einstufung von Adidas bleibt Buy laut Jefferies
- Pre-Close-Call ermöglicht Prüfung Konsensschätzungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas vor den am 30. Juli erwarteten Halbjahreszahlen von 190 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pre-Close-Call des Sportartikelherstellers biete eine gute Gelegenheit, die Konsensschätzungen für das zweite Quartal und das zweite Halbjahr auf ihre Plausibilität zu überprüfen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montagabend vorliegenden Studie. Insgesamt erschienen die Wachstumserwartungen für das zweite Quartal etwas konservativ. Die Äußerung über ein operatives Jahresergebnis (Ebit), das etwa 7 Prozent über der Unternehmensprognose liege, sei zugleich nachvollziehbar./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 181,6 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +5,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,92 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,68 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -6,37 %/+34,93 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 205 Euro
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Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
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👉 verdient direkt nur einen Teil über Trikotverkauf zurück
👉 Hauptwert ist Marke + globale Sichtbarkeit, nicht direkter Profit
Die WM spült Adidas Geld in die Kasse. Deutschlandtrikots werden dreimal so viele wie bei der letzten WM verkauft.
Der starke Kursrückgang bei Adidas hatte viele Gründe: Corona, den Yeezy-Effekt, Lieferkettenprobleme, hohe Inflation und einen Managementwechsel. Heute sieht die Ausgangslage jedoch deutlich besser aus. Umsatz, operative Marge und Gewinn entwickeln sich wieder klar nach oben, das Unternehmen kauft eigene Aktien zurück und verfügt über eine starke Bilanz.
Natürlich ist der Wettbewerb mit Nike, On und anderen intensiver geworden. Aber genau deshalb zählt, wer in den kommenden Jahren Marktanteile gewinnt und die Profitabilität weiter steigert – und nicht ausschließlich, wie die Zahlen zwischen 2019 und 2025 aussahen.
An der Börse wird die Zukunft gehandelt, nicht die Vergangenheit. Entscheidend ist deshalb, ob Adidas den eingeschlagenen Turnaround fortsetzen kann. Genau darauf richten die meisten Investoren ihren Blick.