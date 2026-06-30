Super Micro Computer: Aktie im freien Fall nach dieser Schlagzeile!

Der Hersteller von KI-Server-Racks Super Micro Computer wird seinen zweifelhaften Ruf einfach nicht los. Durfte sich die Aktie in der vergangenen Woche noch über starke Kursgewinne freuen, nachdem sie eine Kaufempfehlung von GF Securities erhalten und das das Unternehmen einen neuen KI-Server ausgestattet mit der neuesten Generation von Nvidia -Hardware vorgestellt hatte, befindet sie sich bereits wieder im freien Fall.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für hohe Kursverluste sorgten zum Wochenauftakt Berichte aus Taiwan, wonach Behörden eine Razzia veranlasst hätten, um Büroräume des Unternehmens zu durchsuchen. Konkret geht es um seit Wochen bestehende Verdachtsmomente, wonach Super Micro Computer am Schmuggel von Exportbeschränkungen unterliegender KI-Hardware nach China beteiligt ist.

Schmuggelverdacht: KI-Hardware heimlich nach China geliefert?

Dem Finanznachrichtendienstleister Bloomberg zufolge wurden neben Büroräumen auch von Subunternehmen auch die Häuser von insgesamt 6 Einzelpersonen durchsucht. Super Micro Computer gab an, mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Erst im März waren drei mit dem Unternehmen verbundene Einzelpersonen, darunter der Mitgründer, angeklagt worden, US-amerikanische KI-Hardware im Wert von mindestens 2,5 Milliarden US-Dollar nach China geschmuggelt und sich so der Sanktionsumgehung schuldig gemacht zu haben.

Während US-Behörden schon länger ermitteln, bedeutete die Razzia vom Montag das erste Mal, dass auch taiwanische Behörden eingreifen. Zwar ist es in Taiwan nicht verboten, KI-Hardware nach China zu verkaufen, da der von der Volksrepublik China beanspruchte Inselstaat aber auf die politische Unterstützung der USA angewiesen ist, steht ein entsprechendes Gesetz schon länger im Raum.

Das Vorgehen gegen Super Micro Computer kann daher als Schritt bewertet werden, sich dem US-amerikanischen Kurs anzuschließen, China bei kritischen Technologien möglichst abzuhängen – nötigenfalls auch mit strengen Exportbeschränkungen.

Die Aktie war eigentlich auf einem guten Weg ...

Die Razzia entfaltete am Aktienmarkt unmittelbar ihre Wirkung. Die neue Unsicherheit darüber, wie weit Super Micro Computer in aus US-Perspektive kriminelle Machenschaften verwickelt ist und welche Folgen sich daraus auch für die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Nvidia ergeben könnten, drückten die Aktie mit Verlusten von über 8 Prozent tief ins Minus.

Damit ist jede zwischenzeitlich aufgekommene Euphorie gegenüber der Aktie und jedes zurückgewonnene Vertrauen wieder dahin. Auch die charttechnisch jüngst deutlich verbesserte Ausgangslage mit Notierungen über den gleitenden Durchschnitten ist angesichts des Bruchs der 50-Tage-Linie wieder dahin. Im Bereich von 28 US-Dollar verfügt Super Micro Computer zwar über eine Horizontalunterstützung, doch der Abwärtsdruck könnte zu hoch sein, als dass den Käuferinnen und Käufern das Verteidigen dieses Supports gelingt.

Fazit: ... jetzt ist jedes Vertrauen und jede Zuversicht wieder dahin!

Super Micro Computer wird die Schwierigkeiten, sich als seriöses und gewissenhaftes Unternehmen zu präsentieren einfach nicht los. Eigentlich sollten Nachrichten über ein starkes KI-Geschäft das Kursgeschehen dominieren, auch die Unternehmensbewertung ist attraktiv (KGVe 2026: 11,8) und bietet Mitbewerbern wie Dell gegenüber große Vorteile, doch stattdessen dürfte das Unternehmen in Sanktionsumgehung und Hardware-Schmuggel involviert sein. Das zerstört nicht nur Vertrauen, sondern immer wieder auch eine aussichtsreiche Kursentwicklung.

Anlegerinnen und Anleger sollten sich von der Aktie sowie vom Unternehmen fernhalten, bis dieses glaubhafte Schritte unternimmt, um seine fragwürdige Vergangenheit nicht zuletzt auch mit Bilanztricks zu adressieren und aufzuarbeiten. Für einen kurzfristigen Zock mag das Papier immer wieder geeignet sein, aber langfristig sollte sich hier derzeit niemand binden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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