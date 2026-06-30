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    Ether – so handeln Sie…

    Im Oktober 2025 war die Welt noch in Ordnung. Der Bitcoin verzeichnete bei rund 125.000 US-Dollar sein Rekordhoch und die Sentimentindikatoren verzeichneten ausgesprochen positive Daten. Anders gesprochen war die Stimmung sogar merklich überhitzt, was eine Übertreibung beim Bitcoin im Oktober 2025 indizierte.

    Mittlerweile jedoch zeigt der für den Bitcoin relevante Fear and Index Bitcoin auf aktuellem Niveau, aber auch auf dem Level vor einer Woche und vor einem Monat beständig Notierungen zwischen zehn und 25, was nichts anderes als extreme Angst bedeutet. Die Stimmung beim Bitcoin liegt spätestens seit dem späten Frühjahr am Boden und verzeichnete lediglich Ende Mai ein sehr kurzwährendes Zwischenerholungshoch.

    In diese Ausverkaufslage hinein gibt es die Möglichkeit, erste Positionen auch langfristiger Art mit Hebelprodukten aufzubauen.

    Der Anbieter CMC Markets hat unter seiner neuen Plattform www.CMC-Zertifikate.de eine Menge neue Hebelprodukte auf Kryptowährungen gelistet. Namentlich stehen die Coins Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Cardano, Chainlink und Bitcoin Cash zur Verfügung und darüber hinaus Tracker-Zertifikate auf 23 verschiedene Coins.

    Die Notiz der Hebelprodukte findet an der Börse Stuttgart statt.

    Und mit den Hebelprodukten lassen sich beim Emittenten CMC Markets natürlich nicht nur Long-Papiere handeln, sondern auch Spekulationen auf fallende Kurse umsetzen.

    Saisonal und historisch angesichts des Halving-Prozesses wäre zu erwarten, dass der Bitcoin bis in den Herbst 2026 hin eher zur Schwäche tendiert und sogar sein Level von 50.000 US-Dollar antesten könnte. Damit befände er sich immer noch unterhalb der Korrekturlevels der vergangenen Jahre, die deutlich mehr als 50 % vom jeweiligen Rekordhoch ausmachten.

    Die Spanne der bei CMC Markets verfügbaren Hebel auf Bitcoin liegt zwischen 2 und 20 auf der Long-Seite und bis zu 12 auf der Short-Seite.






    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Ether – so handeln Sie… Im Oktober 2025 war die Welt noch in Ordnung. Der Bitcoin verzeichnete bei rund 125.000 US-Dollar sein Rekordhoch und die Sentimentindikatoren verzeichneten ausgesprochen positive Daten. Anders gesprochen war die Stimmung sogar merklich überhitzt, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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