VQ und bringt damit kontrastmittelfreie Ventilations-/Perfusionsbildgebung nach Australien

MELBOURNE, Australien, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- 4DMedical Limited (ASX: 4DX), der weltweit führende Anbieter im Bereich der fortschrittlichen Lungenbildgebung, gab heute bekannt, dass die CT:VQ-Technologie die Zulassung der Therapeutic Goods Administration (TGA) erhalten hat und in das Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG) aufgenommen wurde – damit kann es kommerziell in ganz Australien eingesetzt werden.

CT:VQ bietet Ärzten Zugang zu Bildgebung und Daten zur Ventilation und Perfusion, die direkt aus routinemäßigen, kontrastmittelfreien Thorax-CT-Untersuchungen gewonnen werden. CT:VQ liefert regionale Informationen zur Lungenfunktion, ohne dass injizierte Kontrastmittel, Radiotracer oder eine spezielle nuklearmedizinische Infrastruktur erforderlich sind.

„Die Zulassung durch die TGA ist ein wichtiger Meilenstein für die Atemwegsdiagnostik auf unserem Heimatmarkt", sagte Andreas Fouras, Gründer, geschäftsführender Direktor und Geschäftsführer von 4DMedical.

„Als erste und einzige kontrastmittelfreie, CT-basierte Lösung zur Ventilations-/Perfusionsbildgebung liefert CT:VQ medizinischen Fachkräften detaillierte Informationen zur Lungenfunktion und nutzt dabei die bereits im gesamten Gesundheitssystem vorhandene Infrastruktur. Zudem macht die hohe CT-Scanner-Dichte Australien zu einem attraktiven Markt für eine flächendeckende Einführung."

Für die Ventilations-/Perfusionsbildgebung sind in der Regel spezielle nuklearmedizinische Geräte, Radiotracer und spezialisierte Arbeitsabläufe erforderlich. CT:VQ bietet jedoch eine softwarebasierte Alternative, die auf Scans basiert, die mit der vorhandenen CT-Bildgebungsinfrastruktur erstellt werden – und damit den Zugang zur funktionellen Lungenbeurteilung potenziell auf ein breiteres Spektrum von Versorgungseinrichtungen ausweitet.

Die Zulassung von CT:VQ erfolgt zu einer Zeit, in der Gesundheitssysteme zunehmend nach skalierbaren und kostengünstigen Technologien suchen, die die Diagnosemöglichkeiten durch die Nutzung bestehender Bildgebungsressourcen erweitern. Durch die Nutzung der bereits in ganz Australien vorhandenen Standard-CT-Infrastruktur kann CT:VQ den Zugang zur funktionellen Lungenbildgebung in städtischen, regionalen und ländlichen Versorgungsumgebungen erweitern. CT:VQ kann sowohl für Einrichtungen ohne nuklearmedizinische Leistungen vor Ort als auch für Krankenhäuser und Bildgebungszentren mit solchen Leistungen besonders wertvoll sein, da es dazu beiträgt, nuklearmedizinische Kapazitäten für andere diagnostische und therapeutische Leistungen zu erhalten.