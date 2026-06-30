US-Regierung pumpt Milliarden in den Markt! Uranaktien wie Cameco und American Atomics vor Comeback! Was ist bei Plug Power los?

Uranaktien stehen vor einem Comeback. Die US-Regierung stellt Milliarden zur Verfügung, um Kernkraftwerke schneller und günstiger zu bauen. Noch ist der Spotpreis für Uran niedrig. Doch ein Experte sieht Bewegung und prognostiziert eine deutliche …



