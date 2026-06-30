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    US-Regierung pumpt Milliarden in den Markt! Uranaktien wie Cameco und American Atomics vor Comeback! Was ist bei Plug Power los?

    Uranaktien stehen vor einem Comeback. Die US-Regierung stellt Milliarden zur Verfügung, um Kernkraftwerke schneller und günstiger zu bauen. Noch ist der Spotpreis für Uran niedrig. Doch ein Experte sieht Bewegung und prognostiziert eine deutliche …

    US-Regierung pumpt Milliarden in den Markt! Uranaktien wie Cameco und American Atomics vor Comeback! Was ist bei Plug Power los?
    Foto: esg-aktien.de
    Uranaktien stehen vor einem Comeback. Die US-Regierung stellt Milliarden zur Verfügung, um Kernkraftwerke schneller und günstiger zu bauen. Noch ist der Spotpreis für Uran niedrig. Doch ein Experte sieht Bewegung und prognostiziert eine deutliche Preissteigerung. Davon sollte Cameco als Basisinvestment profitieren. Reif für eine Outperformance könnte American Atomics sein. Der kanadische Explorer arbeitet an einer integrierten Uran-Wertschöpfungskette in Nordamerika. Die Projekte in den US-Bundesstaaten Utah und Colorado sind vielversprechend. Und was macht Plug Power? Die Aktie hat im Juni über 35 % an Wert verloren. Kann die jüngste Meldung den Abwärtstrend stoppen? Analysten sehen Kurspotenzial.

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