Wadephul bei Mercosur-Gipfel in Paraguay

Am Rande des Gipfels will sich Wadephul mit dem Präsidenten von Paraguay, Santiago Peña, und seinem dortigen Amtskollegen Rubén Ramírez Lezcano treffen. Außerdem sind Gespräche mit dem chilenischen Präsidenten José Antonio Kast und dem chilenischen Außenminister Pérez Mackenna geplant.

ASUNCIÓN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) nimmt an diesem Dienstag zum Auftakt einer mehrtägigen Südamerikareise in Paraguay an einem Gipfel der Mercosur-Staaten teil. In der Hauptstadt Asunción kommen die Präsidenten von Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay zu einer Arbeitssitzung zusammen. Paraguay hat derzeit die Präsidentschaft des Staatenbundes inne. Mercosur bedeutet "Gemeinsamer Markt des Südens".

Die EU und die Mercosur-Staaten bilden seit Anfang Mai eine riesige neue Freihandelszone. Das Abkommen soll durch den schrittweisen Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen den Austausch von Waren und Dienstleistungen ankurbeln. In Deutschland werden langfristig etwa große Chancen für die Autoindustrie, den Maschinenbau und die Pharmabranche gesehen. Der Mercosur-Deal war zu Jahresbeginn nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen unterzeichnet worden. Die Vereinbarung gilt auch als Kampfansage an die protektionistische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump.

Verhandlungen dauerten ein Vierteljahrhundert



Das Abkommen kann allerdings nur vorläufig angewendet werden, da eine knappe Mehrheit der Abgeordneten des Europäischen Parlaments im Januar beschlossen hatte, den Vertragstext vor einer endgültigen Abstimmung vom Europäischen Gerichtshof überprüfen zu lassen. Bolivien ist seit 2024 formell Mitglied im Mercosur, befindet sich jedoch noch im Prozess der Umsetzung der Mercosur-Normen und ist nicht Vertragspartei des Abkommens mit der EU./bk/DP/nas



