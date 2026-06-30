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    Juni-Statistik verspricht wenig Bewegung am Arbeitsmarkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesagentur legt Juni-Statistik in Nürnberg vor
    • Keine großen Bewegungen, saisonal leichter Rückgang
    • Arbeitslosigkeit hoch, offene Stellen unbesetzt
    Juni-Statistik verspricht wenig Bewegung am Arbeitsmarkt
    Foto: Siarhei - 356130783

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit legt am Dienstag in Nürnberg ihre Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt im Monat Juni vor. Arbeitsmarktexperten erwarten keine großen Bewegungen. Saisonal bedingt könnte sich die Zahl der Arbeitslosen allerdings zum Ende der Frühjahrsbelebung leicht verringert haben.

    Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, hatte bereits im Vormonat erklärt, dass eine Trendumkehr und damit eine durchgreifende Verbesserung der Lage am Arbeitsmarkt nicht in Sicht ist. Im Mai waren 2.950.000 Menschen in Deutschland arbeitslos gemeldet.

    Die Arbeitsmarktpolitik hat inzwischen mit einem doppelten Problem zu kämpfen: Die anhaltend schwache Konjunktur führt zu vergleichsweise hoher Arbeitslosigkeit - gleichzeitig können aber immer mehr offene Stellen nicht mehr besetzt werden, weil geeignetes Personal fehlt. Dies führt zu einem Rückgang der Gesamtbeschäftigung./dm/DP/nas






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