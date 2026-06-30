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    Bundesbeteiligungen bringen 2025 Gewinn von mehr als einer Milliarde

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund erzielte 2025 rund 1,1 Milliarden Euro Gewinn
    • Meiste Erlöse kamen aus Beteiligung an der Telekom
    • Bund soll Beteiligungen ausbauen Fokus auf Energie
    Bundesbeteiligungen bringen 2025 Gewinn von mehr als einer Milliarde
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund hat im vergangenen Jahr aus Beteiligungen an Unternehmen einen Gewinn von rund 1,1 Milliarden Euro erzielt. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Linke-Anfrage hervor. Das meiste Geld floss aus der Beteiligung an der Deutschen Telekom . Insgesamt hätten neun unmittelbare Beteiligungen des Bundes im Haushaltsjahr 2025 Gewinne oder Zahlungen an den Bundeshaushalt geleistet, so das Ministerium.

    "Die Beteiligungen des Bundes sind nicht nur strategisch wichtig, sondern bringen jedes Jahr ordentlich Geld in den Haushalt", sagte Christian Görke, finanzpolitischer Sprecher der Linke-Bundestagsfraktion, der Deutschen Presse-Agentur. Eine "finanzielle Mitgift" von 1,1 Milliarden Euro im letzten Jahr sei beachtenswert.

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    "Würde der Staat Beteiligungen wie an der Telekom verkaufen, wäre das schnell ein Verlustgeschäft. Der Bund sollte seine Beteiligungen nicht vermindern, sondern ausbauen, besonders im Bereich Energie wie bei Stromnetzen oder der Raffinerie PCK", sagte Görke. "Das würden auch die Bürgerinnen und Bürger positiv im Geldbeutel spüren, zum Beispiel wenn der Stromnetzausbau um viele Milliarden günstiger wird, weil die Finanzierung durch den Staat günstiger ist."/hoe/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 52,34 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -9,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 122,46 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +44,20 %/+68,24 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Übernahme-Spekulationen durch UniCredit, diskutierte Prämien (ca. 10%/Kursziel ~40 €), Einschätzungen zu Bafin/EuGH-Zustimmung, Delisting/Squeeze-out-Hürden (90–95%) und möglicher Zeitplan (eher 2027/28), wer Restrukturierungs- und Abfindungskosten trägt sowie um kurzfristige Kursdynamik (plötzlicher Ein‑Euro‑Absturz) und abwartende Käufer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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