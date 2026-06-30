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    Trump

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    Kommissarischer Arbeitsminister soll im Amt bleiben

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump will Sonderling dauerhaft als Arbeitsminister
    • Senat muss Nominierung von Sonderling noch bestätigen
    • Sonderling war Anwalt und führt das Amt kommissarisch
    Trump - Kommissarischer Arbeitsminister soll im Amt bleiben
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der kommissarische US-Arbeitsminister Keith Sonderling soll nach dem Willen von Präsident Donald Trump dauerhaft im Amt bleiben. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete Trump Sonderling als "ausgezeichnet" und kündigte dessen Nominierung an. Der Senat muss die Personalie noch bestätigen.

    Sonderling führt die Geschäfte bereits als kommissarischer Minister, nachdem seine Vorgängerin Lori Chavez-DeRemer Ende April aus dem Amt geschieden war. Sie stand unter anderem wegen möglicher Verstöße bei der Nutzung von Haushaltsmitteln und Vorwürfen unangemessenen Verhaltens im Amt unter Druck, wie mehrere US-Medien berichteten.

    Sonderling war bereits in Trumps erster Amtszeit in führender Position im Arbeitsministerium tätig, in Trumps zweite Amtszeit startete er dann als stellvertretender Minister. Vor seiner Zeit in der Regierung war er unter anderem als Anwalt im Arbeitsrecht tätig.

    Trump teilte mit, Sonderling habe in seiner Karriere durchweg bewiesen, sich mit Hingabe für hart arbeitende Amerikaner einzusetzen. "Ich bin mir sicher, dass er in seiner neuen Rolle hervorragende Arbeit leisten wird."/jcf/DP/zb






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