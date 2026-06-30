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    Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen im Donezker Gebiet

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens drei Tote bei Drohnenangriff in Donezk
    • Zwei Zivilisten verletzt in Starobeschewe
    • Mindestens elf weitere Verletzte in Region
    Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen im Donezker Gebiet
    Foto: Siarhei - 356130783

    DONEZK (dpa-AFX) - Im russisch besetzten Teil der Ostukraine sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen durch ukrainische Drohnenangriffe getötet worden. Bei dem Angriff auf Starobeschewe seien zwei weitere Zivilisten verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Chef des Donezker Gebiets, Denis Puschilin, bei Telegram mit.

    Die Siedlung Starobeschewe ist etwas mehr als 90 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernt. Infolge von Drohnenattacken an anderen Orten der Region seien zudem mindestens elf Menschen verletzt worden. Diese Informationen sind nicht unabhängig überprüfbar.

    Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Rund 80 Prozent des Donezker Gebiets stehen unter russischer Kontrolle./ast/DP/zb






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    Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen im Donezker Gebiet Im russisch besetzten Teil der Ostukraine sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen durch ukrainische Drohnenangriffe getötet worden. Bei dem Angriff auf Starobeschewe seien zwei weitere Zivilisten verletzt worden, teilte der von Moskau …
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