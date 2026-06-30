Fluglärm-Ausgleich für Kommunen rund um Frankfurt wird 2027 neu geregelt

Den Gesetzentwurf für die Folgeregelungen während der kommenden fünf Jahre will das Verkehrsministerium in Wiesbaden an diesem Dienstag (11.00 Uhr) vorstellen. Es gehe um eine Anpassung an die aktuelle Lärmsituation im Rhein-Main-Gebiet rund um Deutschlands größten Flughafen.

WIESBADEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Besonders lärmbelastete Kommunen rund um den Flughafen Frankfurt sollen auch nach Auslaufen eines Gesetzes für einen Ausgleich weiterhin Subventionen bekommen. Gegenwärtig erhalten laut dem hessischen Verkehrsministerium 21 Städte und Gemeinden jährlich insgesamt 4,5 Millionen Euro über das sogenannte Regionallastenausgleichsgesetz. Dieses läuft Ende 2026 aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Künftig bekommen 20 statt 21 Kommunen die Subvention



Eine Kommune komme neu auf die Förderliste, zwei würden gestrichen, teilte das Ministerium vorab mit - zunächst noch ohne Namensnennung. Damit seien es künftig 20 statt 21 anspruchsberechtigte Kommunen.

Es gehe bei diesem Lastenausgleich weniger nur um klassischen Schallschutz als vielmehr um eine allgemeine Verbesserung der Lebensqualität vor Ort, etwa für Kinder und Jugendliche, hieß es. Als mögliche Beispiele nannte das Verkehrsministerium Initiativen mit Kindern aus ärmeren Familien, Aufwertungen von Spielplätzen und Bildungsmaßnahmen in den Gemeinden./jaa/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 73,40 auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,36 %. Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,79 Mrd.. Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -11,44 %/+30,79 % bedeutet.





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