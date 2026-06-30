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    Frau stirbt nach russischem Gleitbombenangriff in Charkiw

    Für Sie zusammengefasst
    • 23-Jährige in Charkiw durch Gleitbombe getötet
    • Zwölf Verletzte, eine in sehr schwerem Zustand
    • Charkiw etwa 20 km von russischer Grenze entfernt
    Frau stirbt nach russischem Gleitbombenangriff in Charkiw
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    CHARKIW (dpa-AFX) - In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist eine 23-jährige Frau durch einen russischen Gleitbombenangriff getötet worden. Weitere zwölf Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synjehubow, bei Telegram mit. Eine der Verletzten sei in "sehr schwerem Zustand" in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

    Die Bombe sei zentrumsnah eingeschlagen. Es habe starke Schäden an Geschäftsgebäuden, Unternehmen und anderer Infrastruktur gegeben. Charkiw ist nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/zb






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    Frau stirbt nach russischem Gleitbombenangriff in Charkiw In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist eine 23-jährige Frau durch einen russischen Gleitbombenangriff getötet worden. Weitere zwölf Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synjehubow, bei Telegram mit. …
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