ROUNDUP
Tankrabatt läuft aus - Schwesig fordert weitere Entlastungen
- Schwesig fordert nach Wegfall des Rabatts Entlastungen
- Preisdeckel wie in Luxemburg und Steuerentlastung
- Tankrabatt endet und wurde weitgehend weitergegeben
BERLIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert mit Blick auf das Ende des Tankrabatts weitere Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger. "Wenn die Bundesregierung den Tankrabatt auslaufen lässt, dann erwarte ich, dass der Bundeskanzler mit den Mineralölkonzernen darüber spricht, dass die Benzinpreise nicht wieder ansteigen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Die Bundesregierung solle außerdem einen Preisdeckel nach Luxemburger Vorbild einführen. In Luxemburg legt das Wirtschaftsministerium Höchstpreise für Benzin, Diesel und Heizöl fest. Normalerweise werden die Preise etwa zweimal monatlich verändert - allerdings sind bei besonderen Marktschwankungen häufigere Neufestsetzungen üblich. Darüber hinaus braucht es nach Ansicht von Schwesig eine Steuerreform, "die vor allem kleine und mittlere Einkommen entlastet".
Der befristete Tankrabatt gilt seit Anfang Mai für Diesel und Superbenzin und sollte stark gestiegene Preise infolge des Iran-Kriegs ausgleichen. Die schwarz-roten Koalitionsfraktionen wollen die Steuererleichterung von 17 Cent je Liter nun aber nicht über das geplante Auslaufen Ende Juni hinaus fortsetzen.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze zeigte sich mit der Wirkung des Tankrabatts zufrieden. "Anders als viele Skeptiker im Vorfeld vorausgesagt haben, wurde der Rabatt fast vollumfänglich weitergegeben. Pendler, Logistiker, Handwerker, Landwirte und viele mehr haben diesen Rabatt, vor allem in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt, dringend gebraucht", erklärte der CDU-Politiker. Er hoffe, "dass sich die Lage im Nahen Osten nun weiter entspannt und die Preise für Öl wieder sinken."/mkk/DP/zb
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Der Status HEUTE (Samstag, 27. Juni 2026): Faktisch läuft kein regulärer Frachtverkehr mehr, die Straße von Hormus ist blockiert.
Auch wenn die USA eine Sperrung rechtlich nicht anerkennen, sieht die Realität auf dem Wasser heute so aus:
- Iranische Blockade erzwungen: Die iranischen Revolutionsgarden setzen die Sperrung aktiv mit Waffengewalt durch. Erst gestern wurden mehrere Tanker per Funkwarnung zur Umkehr gezwungen.
- UN-Rettungsaktion gestoppt: Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation musste ihre großflächige Evakuierung von feststeckenden Seeleuten abbrechen, nachdem das Containerschiff Ever Lovely von einem Projektil beschossen und beschädigt wurde.
- Militärischer Schlagabtausch: Nach einem Drohnenangriff auf einen Frachter haben die USA in der vergangenen Nacht massive Vergeltungsluftschläge gegen Radaranlagen sowie Raketen- und Drohnenlager an der Südküste des Irans geflogen. Der Iran hat daraufhin mit Raketenangriffen auf US-Stellungen in der Region reagiert.
- Verkehr bei Null: Live-Schiffstracker (wie Kpler und Windward) zeigen für den heutigen Tag keinerlei reguläre, auslaufende Handelsschifffahrt mehr. Große Reedereien haben sämtliche Buchungen für die Golfregion komplett ausgesetzt.
Zusammenfassend: Die Meerenge ist durch den aktuellen, direkten Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran heute komplett dicht und eine hochgefährliche Kriegszone
Der globale Energiemarkt operiert gegenwärtig in einer bemerkenswerten Divergenz zwischen digitaler Liquidität und physischer Realität. Während die Algorithmen (HFT) an den Bildschirmen kurzfristige geopolitische Beruhigungspillen und temporäre Sanktionsausnahmen einpreisen, um den Papier-Ölpreis im vakuumierten Raum mathematisch zu drücken, spricht die fundamentale Infrastruktur im Untergrund eine völlig andere Sprache.
Das System nähert sich einer kritischen Elastizitätsgrenze:
- Die Kraftstoff-Asymmetrie: Während Rohöl-Futures künstlich nach unten massiert werden, verharren die Endprodukt-Preise (Gasoline/Crack Spreads) aufgrund historisch ausgelasteter Raffineriekapazitäten und realer Transport-Risikoprämien auf einem starren Niveau. Die Atome an der Zapfsäule weigern sich, der Papier-Illusion zu folgen.
- Die Erschöpfung der Puffer: Die Erzeugung eines künstlichen Überangebots durch den fortgesetzten Abbau der strategischen US-Reserven (SPR) stözt auf eine mathematische Untergrenze. Die kommerziellen Lagerbestände liegen bereits signifikant unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Das physische Sicherheitsnetz ist dünn wie nie.
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Wer langfristige, unkorrelierte Sachwerte hält, schaut diesem algorithmischen Rauschen mit maximaler Distanz zu. Die wahre Statik für den Winter wird nicht durch temporäre Bildschirm-Kapriolen entschieden, sondern durch die thermodynamische Notwendigkeit der Realwirtschaft.
Abgerechnet wird, wenn die Physik die Pixel einholt.