DAX-FLASH
Erneuter Erholungsversuch - Tech-Werten in USA und Asien gefragt
- Dax startet Erholungsversuch bei 24.777 Punkten
- US Nasdaq und Asienmärkte erholen sich deutlich
- Iran lehnt internationale Minenräumung in Hormus ab
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag einen neuerlichen Erholungsversuch unternehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 24.777 Punkte. Am Montag war er nach freundlichem Start bis auf 24.556 Punkte abgesackt, hatte aber letztlich seine 50-Tage zum dritten Mal in kurzer Zeit doch gehalten. Dieses mittelfristige Trendbarometer liegt aktuell bei 24.602 Punkten.
Gute Vorgaben sprechen nun für einen stärkeren Tagestrend. So hatte sich der Nasdaq 100 in den USA am Montag bereits klar erholt. Dem schlossen sich am Morgen in Asien der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi an. Auch für den chinesischen Festlandindex CSI 300 geht es aufwärts, während der Hongkonger Hang Seng schwächelt. Die Anleger waren insgesamt vor allem bei Tech-Werten wieder risikobereiter.
Derweil bleibt die Lage im Nahen Osten fragil. Iran weist eine internationale Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus entschieden zurück. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi erklärte auf der Plattform X, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene Einsatz mit Partnerstaaten verstoße gegen das bestehende Rahmenabkommen. Dieses sehe vor, dass die Verantwortung für die Minenräumung ausschließlich beim Iran liege, so der Vizeminister./ag/zb
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Den Sinn von Prop-Konten hast du meiner Meinung nach immer noch nicht verstanden.
Vor allem: Zeig doch gerne mal Screenshots von deinen bestandenen Prop-Challenges. Da wäre ich wirklich gespannt. Denn genau das Problem ist ja: Deine Nachkauf-Strategie, wie du sie hier immer wieder propagierst, würde bei vielen Prop-Anbietern so schlicht nicht funktionieren.
Und wenn du tatsächlich mal bestanden hättest und es danach einfach „hinter dir gelassen“ hast, wäre das ehrlich gesagt eine ziemlich fragwürdige Entscheidung. Für mich wirkt es eher so, als würdest du Prop-Anbieter gar nicht wirklich kennen, aber trotzdem wieder so tun, als hättest du dazu den vollen Durchblick.
Ich habe dich nicht persönlich beleidigt. Ich sage nur: Du redest oft bei Themen mit sehr viel Meinung mit, aber aus meiner Sicht mit zu wenig echter Praxiserfahrung. Und dein angekratztes Ego scheint es dir schwer zu machen, auch mal einzugestehen, dass du bei einem Thema vielleicht nicht so tief drin bist.
Bei mir warst du ehrlich gesagt schon durch, als du öffentlich sinngemäß empfohlen hast, kein Risikomanagement zu betreiben. Hier lesen auch Anfänger mit — und sowas rauszuhauen, ist schon harter Tobak. Es geht beim Trading eben nicht nur um eine schöne Erfolgsquote (eine Sache, bei der es keine zwei Meinungen gibt), sondern darum, wie viel Risiko man für diese Trefferquote eingeht und ob das System langfristig überlebt.
Also: Viel Erfolg morgen wieder mit Bollinger, dreimal Nachkaufen und Hoffnung als Risikokonzept. Wird bestimmt spannend. :) und schicke paar schöne bollinger Screenshots bitte wieder mit.
In der Tat immer wieder beeindruckend, mit welcher Penetranz unser Hütchenspieler seine täglichen Märchen unters Volk bringt. 🥳 🤡 🥸