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    DAX-FLASH

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    Erneuter Erholungsversuch - Tech-Werten in USA und Asien gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet Erholungsversuch bei 24.777 Punkten
    • US Nasdaq und Asienmärkte erholen sich deutlich
    • Iran lehnt internationale Minenräumung in Hormus ab
    DAX-FLASH - Erneuter Erholungsversuch - Tech-Werten in USA und Asien gefragt
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag einen neuerlichen Erholungsversuch unternehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 24.777 Punkte. Am Montag war er nach freundlichem Start bis auf 24.556 Punkte abgesackt, hatte aber letztlich seine 50-Tage zum dritten Mal in kurzer Zeit doch gehalten. Dieses mittelfristige Trendbarometer liegt aktuell bei 24.602 Punkten.

    Gute Vorgaben sprechen nun für einen stärkeren Tagestrend. So hatte sich der Nasdaq 100 in den USA am Montag bereits klar erholt. Dem schlossen sich am Morgen in Asien der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi an. Auch für den chinesischen Festlandindex CSI 300 geht es aufwärts, während der Hongkonger Hang Seng schwächelt. Die Anleger waren insgesamt vor allem bei Tech-Werten wieder risikobereiter.

    Derweil bleibt die Lage im Nahen Osten fragil. Iran weist eine internationale Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus entschieden zurück. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi erklärte auf der Plattform X, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene Einsatz mit Partnerstaaten verstoße gegen das bestehende Rahmenabkommen. Dieses sehe vor, dass die Verantwortung für die Minenräumung ausschließlich beim Iran liege, so der Vizeminister./ag/zb







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