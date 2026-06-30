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    Rüstungs-Hype

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    Drohnen-Aktie explodiert zweistellig: AeroVironment mit 1,2-Milliarden-Backlog!

    Die Aktie von AeroVironment schießt nachbörslich 20 Prozent hoch: Gewinn, Umsatz und Drohnen-Backlog überraschen. Doch ausgerechnet der Ausblick liefert einen Haken.

    Rüstungs-Hype - Drohnen-Aktie explodiert zweistellig: AeroVironment mit 1,2-Milliarden-Backlog!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    AeroVironment meldete für das vierte Geschäftsquartal einen Gewinn von 1,84 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut LSEG nur mit 1,46 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz lag das Unternehmen mit 642 Millionen US-Dollar deutlich vorn. Erwartet wurden lediglich 559 Millionen US-Dollar.

    Besonders stark lief das Geschäft mit autonomen Systemen. Hier erzielte AeroVironment einen Umsatz von 492 Millionen US-Dollar und lag damit deutlich über der StreetAccount-Schätzung von 402 Millionen US-Dollar.

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    Für Anleger noch spannender: Der finanzierte Auftragsbestand kletterte auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Das sind 65 Prozent mehr als vor einem Jahr. Zwar fiel der Anstieg gegenüber dem Vorquartal mit 1,1 Milliarden US-Dollar deutlich kleiner aus, doch die Richtung stimmt.

    CEO Wahid Nawabi sieht AeroVironment bestens positioniert, um vom weltweit steigenden Bedarf an Drohnen, Abwehrsystemen gegen Drohnen und Raumfahrttechnologie zu profitieren. In einem Interview mit CNBC sagte er, die jüngsten Konflikte in der Ukraine und im Iran hätten die Grundlagen der Kriegsführung verändert. Jetzt hole das Militär mit hohem Tempo auf.

    Der Haken: Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet AeroVironment einen Umsatz von 2,13 bis 2,23 Milliarden US-Dollar. Das liegt im Rahmen der LSEG-Schätzung. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt das Unternehmen jedoch lediglich 3,02 bis 3,34 US-Dollar an. Erwartet wurden 3,94 US-Dollar.

    Trotzdem könnte die Aktie, die im Jahresverlauf bereits um mehr als 40 Prozent gefallen ist, nun plötzlich wieder auf dem Radar der Anleger erscheinen. An der Nasdaq stieg der Kurs der Aktie nach Börsenschluss um mehr als 20,6 Prozent auf 167,59 US-Dollar.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Aerovironment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 139USD auf Nasdaq (30. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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