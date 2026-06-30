Eye Security / Eye Security schließt 60-Millionen-Euro-Runde ab - ...

Eye Security, eine der am schnellsten wachsenden Cybersicherheitsplattformen Europas, hat eine Series-C-Finanzierungsrunde über 60 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Runde von der belgischen Beteiligungsgesellschaft Sofina Group. Bestehende Investoren - darunter TIN Capital mit einer deutlich erhöhten Beteiligung sowie J.P. Morgan Growth Equity Partners und Bessemer Venture Partners - haben ihre Unterstützung fortgesetzt und ausgebaut.

- Sofina Group führt Series C an - Investment stärkt europäische Unabhängigkeit in der Cybersicherheit

Die Finanzierung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt: Europäische Unternehmen sehen sich mit eskalierenden Bedrohungen, strengeren regulatorischen Anforderungen und wachsendem Druck konfrontiert, digitale Abhängigkeiten zu reduzieren. Eye Security schützt die Organisationen, auf die Europa angewiesen ist - von schnell wachsenden Unternehmen bis zu etablierten Konzernen -, die erstklassige Cybersicherheit benötigen, ohne die Komplexität und Kosten eines eigenen Sicherheitsapparats.



Warum Europa und insbesondere Deutschland einen anderen Ansatz braucht

Eye Security wurde mit dem Anspruch gegründet, europäischen Unternehmen dasselbe Niveau an Cyber-Expertise zugänglich zu machen, das sich bislang nur Regierungen und Großkonzerne leisten konnten. Seit der Gründung im Jahr 2020 durch ehemalige Mitarbeiter der niederländischen Geheimdienste AIVD und MIVD ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und betreut heute mehr als tausend Organisationen und Unternehmen in der BENELUX- und DACH-Region sowie darüber hinaus. Gerade Deutschland ist als eines der wichtigsten Länder Europas immer mehr zum Zentrum von Hacker Angriffen geworden. KI beschleunigt solche Angriffe zusätzlich, etwa durch Phishing-Mails, die in wenigen Sekunden erstellt werden können.

Die aktuellen Finanzierungsrunde beschleunigt die Mission des Unternehmens: KI-gestützte Fähigkeiten zur Unterstützung menschlicher Expertise, Wachstum des Produktökosystems durch strategische Integrationen sowie die Erweiterung der Teams in den Bereichen Engineering, Threat Intelligence und Customer Operation mit dem Fokus auf Deutschland und der geografische Expansion in neue europäische Märkte.



"Cybersicherheit tritt in eine neue Ära ein. KI beschleunigt sowohl die Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind, als auch die Geschwindigkeit, mit der sie reagieren müssen", sagt Job Kuijpers, Gründer und CEO von Eye Security. "Europa braucht souveräne Cybersicherheitslösungen, die auf geheimdienstlicher Expertise, vertrauenswürdiger Technologie, schneller Umsetzung und nahtloser Cyberversicherung basieren. Genau das bauen wir bei Eye Security."



Eine Plattform für die europäische Realität - Experten, Souveränität und KI

Der Ansatz von Eye Security unterscheidet sich bewusst vom Marktstandard:

- Experten statt Algorithmen allein: KI-gestützte Cyberangriffe haben 2024 und 2025 massiv zugenommen. Die Eye-Security-Plattform Cyber Guard kombiniert KI-basierte Erkennung mit menschlicher 24/7-Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. - Souveränität als Grundprinzip: Eye Security zwingt Kunden nicht in ein geschlossenes Ökosystem, sondern integriert bestehende Best-of-Breed-Lösungen. Die Plattform arbeitet nahtlos mit führenden EDR-, Cloud-Security- und Infrastruktur-Tools zusammen.

- In Europa entwickelt und betrieben: Eye Security ist eine europäische Plattform, die von niederländischen Geheimdienstexperten in der EU entwickelt, betrieben und verantwortet wird. Kundendaten bleiben innerhalb der EU-Grenzen - DSGVO-konform und sicher.

- Integrierter Schutz mit Cyberversicherung: Eye Security verbindet als einziges Unternehmen MDR, Incident Response und Threat Intelligence mit eigener Cyberversicherung - ein entscheidender Vorteil, während klassische Versicherer sich angesichts steigender KI-Angriffe zunehmend zurückziehen.

Was diese Finanzierung bedeutet



"Sofina Group ist ein Investor, der Unternehmen mit langfristiger Perspektive begleitet und ihr Wachstum aktiv unterstützt", sagt Kuijpers. "Diese Series C ist der nächste Schritt auf dem Weg zur führenden europäischen Cybersicherheitsplattform."



Für das Eye-Security-Ökosystem in Deutschland hat die Finanzierung konkrete Auswirkungen:



- Für Kunden: Investitionen in tiefere Integrationen, erweiterte Threat Intelligence und neue Fähigkeiten. Schutz, der sich kontinuierlich an neue Bedrohungen anpasst.

- Für Partner: Eine Plattform, die für den Channel-Vertrieb gebaut ist. Die offene Architektur und der partnerorientierte Ansatz machen Eye Security zur idealen Grundlage, über die MSPs und Reseller integrierte Sicherheits- und Versicherungslösungen anbieten können.

- Für die europäische Sicherheits-Community: Kontinuierliche Investitionen in Top-Talente, Sicherheitsforschung und Innovation - mit dem Ziel, europäische Organisationen nachhaltig sicherer zu machen.



Stimmen der Investoren



"Europa braucht Cybersicherheitsunternehmen, die tiefgreifende technische Expertise mit echter Unabhängigkeit und Geschwindigkeit verbinden", sagt ein Sprecher der Sofina Group. "Eye Security hat all das unter Beweis gestellt. Kunden vertrauen ihnen kritische Infrastruktur an - und der Markt wächst weiter, da Unternehmen Plattformen verlangen, die auf europäischen Grundsätzen und Verantwortlichkeit basieren. Genau solche Unternehmen zählen seit vielen Jahren zum Investitionsfokus der Sofina Group."



Maarten Derks, Managing Partner bei TIN Capital, ergänzt: "Seit unserem Series-B-Investment haben wir gesehen, wie Eye Security starke Kundenbeziehungen aufgebaut, neue Märkte erschlossen und seine technischen Fähigkeiten ausgebaut hat. Das Unternehmen ist hervorragend positioniert, um sich als führende unabhängige Cybersicherheitsplattform für europäische Unternehmen zu etablieren."



Über Eye Security



Eye Security wurde 2020 in Den Haag von ehemaligen Mitarbeitern der niederländischen Geheimdienste AIVD und MIVD gegründet. Das Unternehmen ist Europas integrierte Cybersicherheitsplattform und vereint KI-gestützte Erkennung, ein menschlich geführtes 24/7-SOC, schnelle Incident Response und eigene Cyberversicherung - um Organisationen vor, während und nach einem Angriff zu schützen. Die Plattform wird vollständig innerhalb Europas entwickelt und betrieben, hält Kundendaten souverän und DSGVO-konform und ist bei Unternehmen aller Größen in ganz Europa im Einsatz.



Website: eye.security



Gründung: 2020



Hauptsitz: Den Haag, Niederlande



Büros: Niederlande, Belgien, Deutschland



Über Sofina Group



Sofina ist eine belgische Beteiligungsgesellschaft, die an der Euronext Brüssel notiert ist. Sofina begleitet Unternehmer und Unternehmerfamilien bei ihrer Weiterentwicklung und unterstützt sie mit Kapital, strategischer Expertise und einem langfristigen Wachstumshorizont. Sofina hält Beteiligungen in Europa, Asien und den USA in verschiedenen Sektoren, mit besonderem Fokus auf Konsumgüter und Handel, digitale Transformation, Bildung, Gesundheitswesen und nachhaltige Lieferketten.



Website: sofinagroup.com



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mailto:mara.jochem@eye.security

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182920/6304799 OTS: Eye Security





