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    mutares-Aktie: BaFin schließt Prüfung des Jahresabschlusses 2023 ab

    Die BaFin hat den Jahresabschluss 2023 von Mutares geprüft – ohne Beanstandungen. Ein kleiner Hinweis im Anhang wurde nachträglich ergänzt und stärkt nun die Transparenz.

    mutares-Aktie: BaFin schließt Prüfung des Jahresabschlusses 2023 ab
    Foto: adobe.stock.com
    • Bafin schloss die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 und des zugehörigen zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts ab; es gab keine Beanstandungen.
    • Einzige Feststellung war ein fehlender Vermerk zur Restlaufzeit von Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Anhang; dieser Hinweis wurde in den veröffentlichten Jahresabschlüssen 2024 und 2025 ergänzt, einschließlich retrospektiver Darstellung für 2023.
    • Die Prüfung der Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht wurde ohne Beanstandungen abgeschlossen; die Prognose zu Umsatzerlösen, EBITDA, Adjusted EBITDA für den Konzern sowie dem handelsrechtlichen Jahresüberschuss soll die Informationsinteressen ausreichend bedienen.
    • Mutares hat im Verfahren konstruktiv mit der BaFin zusammengearbeitet; der Abschluss schafft Transparenz und Verlässlichkeit in der Kapitalmarktkommunikation.
    • Mutares ist eine börsennotierte Private-Equity-Holding, die Unternehmen in Umbruchsituationen erwirbt, stabilisiert und neu positioniert, weltweit operiert und eine nachhaltige Dividendenpolitik verfolgt.
    • Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel MUX gehandelt (ISIN DE000A2NB650; WKN A2NB65) und gehören dem SDAX an.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung 2026, bei mutares ist am 03.07.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.
    18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,35EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.965,52PKT (+1,21 %).


    mutares

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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