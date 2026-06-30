Infracore SA lanciert IPO an SIX zum Festpreis CHF 54 pro Aktie
Mit einem klar strukturierten Börsengang und starken Ankerinvestoren setzt das Unternehmen den nächsten Schritt für Wachstum, Stabilität und erhöhte Marktpräsenz.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- IPO umfasst bis zu 5'643'517 Aktien zum Festpreis von CHF 54 je Aktie, bestehend aus 3'703'703 neu ausgegebenen Aktien, bis zu 1'939'814 bestehenden Aktien von MPT sowie einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 736'111 Aktien durch MPT
- Erwartete Marktkapitalisierung nach dem IPO rund CHF 826 Mio. (bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien)
- Bruttoerlös ca. CHF 200 Mio.; Nettoerlös zur Finanzierung der Sale-and-Leaseback-Pipeline, Entwicklungsprojekten, Aufbau einer wachstumsorientierten Kapitalstruktur und Rückzahlung von Aktionärsdarlehen (~CHF 55.2 Mio.), zusätzlich Erhöhung des Free Float durch Verkauf bestehender Aktien von MPT
- Cornerstone-Commitments insgesamt CHF 75–80 Mio.; Cohen & Steers UK Limited (CHF 40 Mio. oder 35 Mio., je nach Free-Float) und Swiss Finance & Property Group AG (CHF 40 Mio.); Bedingungen im Prospekt
- Nach dem IPO bleiben MPT und AEVIS bedeutende Aktionäre; erwarteter Free Float ca. 32.1% (mit Upsize ohne Mehrzuteilungsoption); Pro-Forma-Beteiligungen: AEVIS ca. 45.3%, MPT ca. 22.6%; bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption Free Float ca. 36.9%, MPT ca. 40.5%
- Erster Handelstag voraussichtlich am 9. Juli 2026; Prospekt veröffentlicht am 30. Juni 2026; Angebotsfrist 30. Juni bis 7. Juli 2026; finales Angebotsvolumen am 7. Juli; Listing an SIX Swiss Exchange (Standard for Real Estate Companies)
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