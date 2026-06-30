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    VIB Vermögen AG: Logistikzentrum in Den Hoorn erfolgreich neu vermietet

    Trotz Insolvenz des Vormieters: Die VIB Vermögen AG vermietet das moderne Logistikzentrum Meerkamp in Den Hoorn in Rekordzeit neu – an zwei starke, zukunftsfähige Unternehmen.

    VIB Vermögen AG: Logistikzentrum in Den Hoorn erfolgreich neu vermietet
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • VIB Vermögen AG hat das Logistikzentrum Meerkamp 6 & 8 in Den Hoorn/Niederlande komplett neu vermietet.
    • Das Gebäude ist Baujahr 2022, ca. 29.000 m2 vermietbare Fläche, 182 Stellplätze und BREEAM Zertifizierung „very good“.
    • Die Vermietung erfolgte kurzfristig infolge der Insolvenz des Bestandsmieters an zwei bonitätsstarke Unternehmen.
    • Das Objekt gehört zum Fonds RLI-GEG Logistics & Light Industrial III, betreut von VIB; Branicks Onsite GmbH war als Asset Manager beteiligt.
    • Christian Fritzsche, Vorstand der VIB seit 1. Juni 2026, betont Rekordzeit der Vermietung, Attraktivität der Lage und starke Zusammenarbeit innerhalb der Branicks-Gruppe.
    • Über VIB Vermögen AG: Fokus auf Entwicklung, Erwerb und Verwaltung moderner Gewerbeimmobilien (Logistik, Light Industrial, Büro); seit 2005 an Börsen notiert; 360-Grad-Ansatz mit Eigenentwicklungen, Nachverdichtung und Mieterlösen; umfassendes Immobilienmanagement für institutionelle Investoren.







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