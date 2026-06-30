AEVIS VICTORIA jubelt: Infracore IPO-Ankündigung weckt Kurspotenzial
AEVIS VICTORIA SA setzt ein starkes Zeichen: Mit dem angekündigten IPO von Infracore rückt das einzigartige Spitalimmobilien-Portfolio in der Schweiz ins Rampenlicht.
Foto: adobe.stock.com
- AEVIS VICTORIA SA begrüsst die Ankündigung des IPO von Infracore; Datum 30.06.2026, 07:00 CET/CEST.
- Infracore ist eine strategische Beteiligung im Health-Care-Investmentportfolio von AEVIS und besitzt/entwickelt ein einzigartiges Portfolio an Spitalimmobilien in der Schweiz; hochwertige Liegenschaften, hohe Visibilität und langfristige Nachfrage.
- Der IPO soll Wachstum ermöglichen, die Visibilität erhöhen, Transparenz hinsichtlich des Marktwerts verbessern und zu einer klareren Anerkennung des inneren Werts von AEVIS als Investmentgesellschaft beitragen.
- AEVIS betrachtet Infracore als langfristige, strategische Investition und beabsichtigt, den gesamten Anteil an Infracore zu behalten und das Unternehmen in der nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen.
- Weitere Informationen zum IPO finden sich in der Pressemitteilung von Infracore (Link zu Infracore).
- Über AEVIS VICTORIA SA: Investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur; Hauptbeteiligungen u.a. Swiss Medical Network Holding SA (76.3%), MRH Switzerland AG, Infracore SA (30%), Swiss Hotel Properties AG, NESCENS SA; börsennotiert an der SIX Swiss Exchange unter AEVS.SW.
Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im
Plus.
52 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,425EUR das entspricht einem Minus von -0,56 % seit der Veröffentlichung.
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