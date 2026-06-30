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    Infracore SA: Übernahmekommission fällt Entscheidung – hier die Details

    Die Übernahmekommission klärt im Fall Infracore SA zentrale Fragen zum Opting-out, zu Publikationspflichten und zu den Rechten qualifizierter Aktionäre.

    Infracore SA: Übernahmekommission fällt Entscheidung – hier die Details
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Verfügung der Übernahmekommission 943/01 vom 26. Juni 2026 betreffend Infracore SA.
    • Die Kommission stellt fest, dass die vorgesehene selektive Opting‑out‑Bestimmung in den Statuten übernahmerechtlich gültig und wirksam ist.
    • Infracore SA muss eine allfällige Stellungnahme des Verwaltungsrats, das Dispositiv der Verfügung und den Hinweis auf das Einsprache‑ bzw. Einspracherecht der qualifizierten Aktionäre (Art. 6 und 7 UEV) veröffentlichen.
    • Die Verfügung wird nach der Veröffentlichung durch Infracore SA auf der Website der Übernahmekommission publiziert.
    • Die Gebühr zu Lasten von MPT Switzerland Holdings S.à r.l. beträgt CHF 25'000.
    • Qualifizierte Aktionäre (mind. 3% der Stimmrechte) können binnen fünf Börsentagen nach Veröffentlichung Einsprache erheben; die Einsprache muss Antrag, summarische Begründung und den Nachweis der Beteiligung gemäss Art. 56 Abs. 3 und 4 UEV enthalten.



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