JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 270 auf 285 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Leuchten liegt mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal wie auch das Jahr weitgehend im Einklang mit dem Umsatzkonsens, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Im zweiten Halbjahr sieht er "viele Unwägbarkeiten". Daher erwartet er kaum Änderungen an den Jahreszielen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 42,31EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 285

Kursziel alt: 270

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



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