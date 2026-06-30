Weltraumwirtschaft – die Wertschöpfungskette im Fokus
Die neue Weltraumwirtschaft ist längst mehr als Raketenromantik. Satelliten werden zur Infrastruktur für Kommunikation, Navigation, Geodaten, Verteidigung, Logistik und Cloud-Anwendungen – und damit zu einem investierbaren Technologiethema mit breiter industrieller Basis.
Wir stellen die Analyse von Vontobel vor. Hier geht’s zum passenden Partizipationszertifikat.
Immer mehr wirtschaftliche Schlüsseltrends entstehen heute außerhalb der klassischen Industriestrukturen und die Nutzung orbitaler Infrastruktur entwickelt sich zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Neue Anwendungen, datengetriebene Geschäftsmodelle und technologische Integration verändern gleichzeitig ganze Branchen und schaffen ein Umfeld, in dem sich innovative Unternehmen frühzeitig strategisch positionieren können, um von langfristigen strukturellen Veränderungen zu profitieren.
Weltraumwirtschaft im Wandel: Neue Märkte, neue Chancen
Die globale Raumfahrtindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Was lange Zeit vor allem von staatlichen Raumfahrtbehörden geprägt wurde, sich aber zunehmend zu einem kommerziellen Wachstumsmarkt entwickelt. Sinkende Startkosten, technologische Fortschritte und die steigende Bedeutung satellitengestützter Anwendungen eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der sogenannten Space Economy.
Satelliten spielen dabei eine Schlüsselrolle. Sie ermöglichen globale Kommunikation, Navigation, Wetterbeobachtung und die Erfassung von Geodaten. Gleichzeitig entstehen neue Anwendungsfelder in Bereichen wie Landwirtschaft, Logistik, Verteidigung, Internetversorgung und Cloud Computing. Experten erwarten daher, dass die Space Economy in den kommenden Jahrzehnten zu den dynamischsten Technologiemärkten weltweit gehören könnten.
Satelliten als Rückgrat der modernen Infrastruktur
Die wirtschaftliche Bedeutung von Satelliten geht weit über die Raumfahrt hinaus. Satellitennetzwerke bilden die Grundlage für zahlreiche digitale Dienstleistungen und kritische Infrastrukturen. Moderne Kommunikationssysteme, globale Lieferketten sowie militärische und zivile Sicherheitsanwendungen sind zunehmend von zuverlässigen Satellitendaten abhängig.