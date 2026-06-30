Weltraumwirtschaft – die Wertschöpfungskette im Fokus

Die neue Weltraumwirtschaft ist längst mehr als Raketenromantik. Satelliten werden zur Infrastruktur für Kommunikation, Navigation, Geodaten, Verteidigung, Logistik und Cloud-Anwendungen – und damit zu einem investierbaren Technologiethema mit breiter industrieller Basis.

Wir stellen die Analyse von Vontobel vor. Hier geht’s zum passenden Partizipationszertifikat.