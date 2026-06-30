JPMORGAN stuft Prosus auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Ziel für Prosus von 73 auf 74 Euro angehoben. Die Telefonkonferenz nach der soliden Geschäftsjahresbilanz der Beteiligungsgesellschaft sei beruhigend gewesen, schrieb Marcus Diebel am Montagabend./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 21:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 38,64EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.





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