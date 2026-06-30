JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 335 auf 305 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm vor dem Halbjahresbericht Ende Juli am Montagabend noch ein Finetuning an ihren Schätzungen für den Optikkonzern vor. Auch das gesunkene Kursziel biete aber noch immenses Kurspotenzial./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 165,3EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 335

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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