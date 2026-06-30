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    Bafin findet Fehler im Jahresabschluss 2023 von Mutares - Angabe bereits ergänzt

    Für Sie zusammengefasst
    • Bafin beanstandet fehlenden Vermerk zur Restlaufzeit
    • Mutares ergänzte Angaben in 2024 und 2025 rückwirkend
    • Bafin schloss Prüfung 2023 ab ohne weitere Beanstandung
    Bafin findet Fehler im Jahresabschluss 2023 von Mutares - Angabe bereits ergänzt
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Finanzaufsicht Bafin hat die Prüfung des Jahresabschlusses von 2023 der Beteiligungsgesellschaft Mutares beendet und einen Fehler gefunden. So habe ein Vermerk zur Restlaufzeit von Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Anhang gefehlt, teilten Bafin und Mutares am Dienstag mit. Dieser soll einen besseren Einblick in die kurzfristige Liquiditätslage des Unternehmens ermöglichen und ist gesetzlich vorgeschrieben.

    Mutares erklärte, die entsprechende Angabe sei in den veröffentlichten Jahresabschlüssen 2024 und 2025 bereits ergänzt, einschließlich einer rückwirkenden Darstellung zum 31. Dezember 2023. Damit habe Mutares dem Informationsinteresse im Hinblick auf die Restlaufzeit der Forderungen gegen verbundene Unternehmen bereits vor dem Abschluss der Prüfung durch die Bafin vollständig Rechnung getragen. Das Unternehmen ergänzte, die Prüfung der Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht seien von der Bafin ohne Beanstandungen abgeschlossen worden./nas/stk

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 28,50 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -4,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 735,23 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +29,14 %/+60,56 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Verschuldung von Mutares und das gerissene Net‑Debt/Equity‑Covenant (aktuell stark über Schwelle); Diskussionen, ob Exits, die Kapitalerhöhung (105 Mio) oder Abschlüsse wie Wärtsilä bzw. das erwartete Jadeed/SABIC-Closing die Kennzahlen rechtzeitig heilen. Themen sind Timing des Waivers (30.06.2026), Auswirkungen auf Bewertung und Kurs sowie Vertrauen in die Finanzkommunikation.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber mutares eingestellt.

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