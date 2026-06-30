dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Gewinne erwartet
- Dax vor Xetra mit deutlichem Erholungsversuch
- Nasdaq stark erholt und Dow mit moderatem Plus
- Asiens Märkte überwiegend im Plus Hang Seng schwach
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte am Dienstag einen neuerlichen Erholungsversuch unternehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 24.777 Punkte. Am Vortag hatte er seine 50-Tage zum dritten Mal in jüngster Zeit gehalten. Gute Vorgaben sprechen für einen stärkeren Tagestrend. So hatte sich der Nasdaq 100 in den USA bereits klar erholt. Dem schlossen sich der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi an. Auch für den chinesischen Festlandindex CSI 300 geht es aufwärts, während der Hongkonger Hang Seng schwächelt. Die Anleger waren insgesamt vor allem bei Technologiewerten wieder risikobereiter.
USA: - TECHWERTE ERHOLT - Nach dem jüngsten Rückschlag an der überwiegend mit Technologieaktien bestückten US-Börse Nasdaq haben Schnäppchenjäger am Montag wieder für deutliche Kurszuwächse gesorgt. Zudem verhalf die von Fusions- und Übernahmefantasien geprägte Stimmung in der Telekombranche Standardwerten zu Gewinnen. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von 0,59 Prozent aus dem Tag. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg nach einem kurzen Ausflug in die Verlustzone letztlich um 2,25 Prozent.
ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überweigend zugelegt. In Japan legte der japanische Nikkei 225 zuletzt um 1,7 Prozent zu. Auch für den chinesischen Festlandindex CSI 300 ging es um 1,1 Prozent aufwärts. Der Hongkonger Hang Seng schwächelt hingegen. Er gab um rund 1,2 Prozent nach. Die Anleger waren nach den positiven Vorgaben aus den USA insgesamt vor allem bei Technologiewerten wieder risikobereiter.
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DAX 24.626,89 -0,18%
XDAX 24.717,94 0,22%
EuroSTOXX 50 6.231,63 0,16%
Stoxx50 5.360,10 0,33%
DJIA 52.182,74 0,59%
S&P 500 7.440,43 1,18%
NASDAQ 100 29.774,75 2,26%°
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RENTEN:
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Bund-Future 127,46 0,05%°
DEVISEN:
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Euro/USD 1,1390 -0,28%
USD/Yen 162,18 0,15%
Euro/Yen 184,73 -0,13%°
BITCOIN:
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Bitcoin 59.351 -1,35%
(USD, Bitstamp)°
ROHÖL:
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Brent 72,26 -0,89 USD WTI 70,02 -0,73 USD°
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Den Sinn von Prop-Konten hast du meiner Meinung nach immer noch nicht verstanden.
Vor allem: Zeig doch gerne mal Screenshots von deinen bestandenen Prop-Challenges. Da wäre ich wirklich gespannt. Denn genau das Problem ist ja: Deine Nachkauf-Strategie, wie du sie hier immer wieder propagierst, würde bei vielen Prop-Anbietern so schlicht nicht funktionieren.
Und wenn du tatsächlich mal bestanden hättest und es danach einfach „hinter dir gelassen“ hast, wäre das ehrlich gesagt eine ziemlich fragwürdige Entscheidung. Für mich wirkt es eher so, als würdest du Prop-Anbieter gar nicht wirklich kennen, aber trotzdem wieder so tun, als hättest du dazu den vollen Durchblick.
Ich habe dich nicht persönlich beleidigt. Ich sage nur: Du redest oft bei Themen mit sehr viel Meinung mit, aber aus meiner Sicht mit zu wenig echter Praxiserfahrung. Und dein angekratztes Ego scheint es dir schwer zu machen, auch mal einzugestehen, dass du bei einem Thema vielleicht nicht so tief drin bist.
Bei mir warst du ehrlich gesagt schon durch, als du öffentlich sinngemäß empfohlen hast, kein Risikomanagement zu betreiben. Hier lesen auch Anfänger mit — und sowas rauszuhauen, ist schon harter Tobak. Es geht beim Trading eben nicht nur um eine schöne Erfolgsquote (eine Sache, bei der es keine zwei Meinungen gibt), sondern darum, wie viel Risiko man für diese Trefferquote eingeht und ob das System langfristig überlebt.
Also: Viel Erfolg morgen wieder mit Bollinger, dreimal Nachkaufen und Hoffnung als Risikokonzept. Wird bestimmt spannend. :) und schicke paar schöne bollinger Screenshots bitte wieder mit.
In der Tat immer wieder beeindruckend, mit welcher Penetranz unser Hütchenspieler seine täglichen Märchen unters Volk bringt. 🥳 🤡 🥸