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    Deutschland – Verhaltener Ausblick

    Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche den Rückwärtsgang eingelegt. Belastet wurden die Notierungen dabei vor allem durch weltweit hohe Kursverluste bei KI- und High-Tech-Werten. Wir stellen den Marktkommentar von Gettex vor…

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    Ulrich Kirstein, gettex

    Rückblick: Rückwärtsgang wegen KI-Aktien

    Händler verwiesen in diesem Zusammenhang darauf, dass die hohen Bewertungen von KI-Aktien sowie die Angst vor einer Knappheit bei Speicherchips für Verunsicherung sorgten. Die Anleger würden bei Aktien aus diesen Segmenten deutlich vorsichtiger werden. Zusätzlich belastet wurden die Papiere durch die Meldung, dass OpenAI seinen geplanten Börsengang möglicherweise auf das kommende Jahr verschiebt. Gestützt wurden die Kurse auf der anderen Seite durch den sinkenden Ölpreis und einige erfreuliche Konjunkturdaten. Zu diesen zählte auch der ifo-Geschäftsklimaindex, der im Juni etwas besser als erwartet ausgefallen ist.

    Dax entfernt sich von 25.000er Marke

    Der Deutsche Aktienindex (Dax) verlor im Wochenvergleich 1,3 Prozent auf 24.671,22 Punkte und entfernte sich damit relativ deutlich von der 25.000-Punkte-Marke. Der MDax rutschte um 3,2 Prozent auf 31.588,65 Zähler ab, während sich das Wochenminus des TecDax bei einem Schlussstand von 3.860,16 Punkten auf 2,4 Prozent summierte.

    Glyphosat-Urteil stützt Bayer-Aktien

    Mit einem Plus von 23,9 Prozent waren Bayer der mit Abstand größte Gewinner unter den Dax-Werten. Mit dem Kursplus feierten die Anleger eine für die Leverkusener positive Entscheidung des US-Verfassungsgerichts in Sachen Glyphosat. Größter Wochen-Verlierer unter den Blue Chips waren Rheinmetall. Die Papiere des Rüstungskonzerns stürzten nach einem geplatzten Fregattenauftrag um 21,2 Prozent ab. VW Vorzüge wiederum setzten ihren Abwärtstrend der Vorwoche unvermindert fort. Das Wochenminus belief sich dieses Mal auf 8,0 Prozent. Für viel Aufmerksamkeit hatte dabei die Meldung gesorgt, dass der Konzern unter anderem vier Werke in Deutschland schließen und weltweit rund 100.000 Stellen abbauen will. Infineon konnten sich dem weltweiten Verkaufsdruck bei Chip-Werten nicht entziehen und verloren 4,5 Prozent. Zalando retteten dagegen trotz deutlicher Kursverluste am Freitag, die auf eine Meldung über eine Bafin-Untersuchung über mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2025 zurückzuführen waren, noch ein Wochenplus von 2,5 Prozent über die Ziellinie.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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