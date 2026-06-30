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    Just – Evotec Biologics präsentiert J.TRAIN sofort als CM-Lösung

    J.TRAIN revolutioniert die Biologika-Produktion: ein schlüsselfertiges, hochproduktives Continuous-Manufacturing-Konzept, das Kapazitäten direkt beim Kunden rasch skalierbar macht.

    Just – Evotec Biologics präsentiert J.TRAIN sofort als CM-Lösung
    Foto: pressfoto - freepik
    • J.TRAIN ist ein sofort einsatzfähiges Angebot innerhalb von Just – Evotec Biologics, das Evotecs Continuous-Manufacturing-Technologie direkt in den Produktionsstätten der Kunden nutzbar macht.
    • Es kombiniert vorgefertigte modulare Reinräume, branchenübliches Produktionsequipment und cGMP-konforme Prozessautomatisierung, um Kapazitäten schneller und kosteneffizienter als Fed-Batch zu erweitern.
    • Das Modell wurde durch die Sandoz-Transaktion im Dezember 2025 validiert, die sowohl eine Produktionsanlage als auch eine Lizenz zu Evotecs Herstellungs-Technologie umfasste.
    • J.TRAIN wurde erstmals im April 2026 auf der INTERPHEX in New York vorgestellt und ermöglicht es Kunden, Produktion direkt am eigenen Standort aufzubauen, inklusive Automatisierungsskripten, digitaler Validierungs-, Dokumentations- und Schulungsprotokolle.
    • In weniger als 1.000 Quadratmetern Reinraumfläche können mehr als 500 kg Wirkstoff hergestellt werden; die Produktivität liegt deutlich über konventionellen Verfahren (mehr als das Zehnfache), Betriebskosten pro Einheit sinken; Output ist flexibel steuerbar; schnelle Produktwechsel und Mehrprodukt-Umgebungen.
    • Die Implementierungszeit beträgt rund 18 Monate und bietet damit eine deutlich schnellere Kapazitätsausweitung im Vergleich zu klassischen Biologika-Produktionsstätten; positioniert J.TRAIN als attraktive Alternative bei steigender Nachfrage.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9710EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,9720EUR das entspricht einem Plus von +0,02 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.965,52PKT (+1,21 %).


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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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