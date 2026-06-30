China-Hype um Ferrari-Luce
Ferraris Elektro-Wette zündet: China greift beim Luce sofort zu
Ferraris E-Debüt Luce startet in China stark: 88 Autos waren rasch reserviert, doch Händler nehmen offenbar weiter Bestellungen an.
- Luce in China: 88 Fahrzeuge binnen Stunden reserviert
- Preis 3,988 Mio CNY (~515.000 €), 1.036 PS, 122 kWh
- Verkäufe in China von 1.500 2022 auf 900 2025 gefallen
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Ferraris Elektro-Debüt sorgt in China offenbar für starke Nachfrage. Der in Maranello ansässige Automobilhersteller brachte das Modell auf dem asiatischen Markt zu einem Preis von 3,988 Mio. CYN, umgerechnet etwa 515.000 €, auf den Markt und feierte damit einen Blitzstart: Wie CarNewsChina berichtete, waren die 88 für China vorgesehenen Fahrzeuge innerhalb weniger Stunden reserviert.
Ein bemerkenswertes Ergebnis für Ferrari, das sich in einer komplexen Wettbewerbsphase auf dem weltgrößten Automobilmarkt befindet, der zunehmend von lokalen Premiummarken dominiert wird. Um seine Attraktivität zu steigern, wird der Luce in China zu einem etwas niedrigeren Preis angeboten, nämlich 7 Prozent günstiger als in Europa. Technisch gesehen leistet das Elektromodell 1.036 PS, beschleunigt in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und verfügt über eine 122-kWh-Batterie mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW. Beeindruckende Werte, die jedoch hinter einigen chinesischen Konkurrenten der Oberklasse wie dem Yangwang U9 und dem Hyptec SSR zurückbleiben, welche höhere Leistung zu günstigeren Preisen bieten.
Ferrari Beijing nehme weiter Bestellungen für den Luce an. Carscoops verweist ebenfalls auf spätere Berichte, wonach Händler die Aussage eines kompletten Order-Stopps relativieren. CnEVPost schreibt, der China-Start solle testen, wie stark die Nachfrage unter sehr vermögenden Kunden im größten Elektroautomarkt der Welt ist. Ferrari steht in China unter Druck. CarNewsChina schreibt, die Verkäufe auf dem chinesischen Festland seien von rund 1.500 Fahrzeugen 2022 auf etwa 900 Fahrzeuge 2025 gefallen. Verbrenner-Ferraris leiden in China zudem unter hohen Abgaben und teils schwieriger Zulassung in Großstädten. Elektroautos haben dagegen Vorteile: Sie sind von der Mehrwertsteuer befreit und kommen in Metropolen leichter an Kennzeichen.
Die Aktie von Ferrari ist am Dienstag (7:40 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,39 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 323 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 323,5EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.