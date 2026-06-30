Ferraris Elektro-Wette zündet: China greift beim Luce sofort zu

Ferraris Elektro-Debüt sorgt in China offenbar für starke Nachfrage. Der in Maranello ansässige Automobilhersteller brachte das Modell auf dem asiatischen Markt zu einem Preis von 3,988 Mio. CYN, umgerechnet etwa 515.000 €, auf den Markt und feierte damit einen Blitzstart: Wie CarNewsChina berichtete, waren die 88 für China vorgesehenen Fahrzeuge innerhalb weniger Stunden reserviert.

Ein bemerkenswertes Ergebnis für Ferrari, das sich in einer komplexen Wettbewerbsphase auf dem weltgrößten Automobilmarkt befindet, der zunehmend von lokalen Premiummarken dominiert wird. Um seine Attraktivität zu steigern, wird der Luce in China zu einem etwas niedrigeren Preis angeboten, nämlich 7 Prozent günstiger als in Europa. Technisch gesehen leistet das Elektromodell 1.036 PS, beschleunigt in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und verfügt über eine 122-kWh-Batterie mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW. Beeindruckende Werte, die jedoch hinter einigen chinesischen Konkurrenten der Oberklasse wie dem Yangwang U9 und dem Hyptec SSR zurückbleiben, welche höhere Leistung zu günstigeren Preisen bieten.