JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 50 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage aus dem Bau- und Renovierungsmarkt belaste weiter die Volumina und bremse die operative Dynamik des Farben- und Lackkonzerns, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montagabend in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Zudem halte sich bei den Aktionären die Begeisterung über die geplante Fusion mit Axalta, über die am 5. August abgestimmt werde, in Grenzen. Der Experte senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda)./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 59,38EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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