Jefferies senkt Ziel für BASF auf 44 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 47,04 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -3,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,32 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,02 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -14,97 %/+33,93 % bedeutet.