ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für BASF auf 44 Euro - 'Hold'
- Jefferies senkt BASF-Kursziel von 49 auf 44 Euro
- BASF meldet ordentliches zweites Quartal ohne Details
- Jefferies senkt Ebitda Prognose und sieht Übertreibung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe wohl ein ordentliches zweites Quartal hinter sich, doch die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien überzogen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montagabend. Er senkte seine operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ein wenig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 47,04 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -3,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,32 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,02 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -14,97 %/+33,93 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 44 Euro
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Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
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BASF läuft schon lange in einer Box-Range von ungefähr knapp 40 bis 55 EUR. Entscheidend ist die Frage, wann die Konjunktur nachhaltig anzieht. Falls das nicht passiert, werden die in der Box-Range bleiben. Man kann allerdings sehr gut in der Box-Range traden, unten kaufen und oben verkaufen. Vor 40 würde ich dewegen nicht einsteigen.
Niemand braucht diesen Mist. Eine Neuwahl wäre x-mal besser. Weg mit dem links-grünen Denken.
Es liegt eine neue kryptische Kaufempfehlung von Goldman Sachs vor. So richtig schlau werde ich dabei nicht, was sie meinen.