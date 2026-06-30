Jefferies hebt Ziel für Novo Nordisk auf 285 Kronen - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 42,31 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +6,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 143,40 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 325,00DKK was eine Bandbreite von +491,72 %/+669,23 % bedeutet.