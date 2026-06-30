ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Novo Nordisk auf 285 Kronen - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel Novo Nordisk von 270 auf 285
- Einstufung bleibt auf Hold trotz Kurszielanhebung
- Analyst sieht Unwägbarkeiten und kaum Änderung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 270 auf 285 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Leuchten liegt mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal wie auch das Jahr weitgehend im Einklang mit dem Umsatzkonsens, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Im zweiten Halbjahr sieht er "viele Unwägbarkeiten". Daher erwartet er kaum Änderungen an den Jahreszielen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 42,31 auf Lang & Schwarz (30. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +6,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 143,40 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 325,00DKK was eine Bandbreite von +491,72 %/+669,23 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 285 Euro
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