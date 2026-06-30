DAX greift wieder an: Tech-Rally und Trump-News treiben die Märkte

Am Montag war der DAX nach einem freundlichen Beginn noch bis auf 24.556 Punkte abgetaucht und schloss schließlich knapp 0,2 Prozent leichter. Immerhin konnte am Ende zum dritten Mal in Folge die charttechnisch wichtige 50-Tage-Linie verteidigt werden, die aktuell bei 24.602 Zählern verläuft. Die Stabilisierung an dieser Marke liefert zusammen mit starken internationalen Vorgaben die Basis für den heutigen freundlichen Auftakt.

Der deutsche Leitindex unternimmt am Dienstag einen erneuten Anlauf nach oben. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den DAX um 0,6 Prozent höher bei 24.777 Punkten. Für die europäischen Leitbörsen zeichnet sich ebenfalls ein positiver Handelsstart ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rückenwind für Europa kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial Average am Montag auf einem neuen Allzeithoch schloss. Der Index stieg um 0,6 Prozent und übersprang dabei erstmals die Marke von 52.000 Punkten. Unterstützt wurde der Dow unter anderem von einem kräftigen Plus bei der Google-Mutter Alphabet (+5 Prozent), die ihren ersten Handelstag als neues Dow-Mitglied feierte.

Auch die Technologiewerte zeigten sich stark erholt: Der S&P 500 legte um 1,2 Prozent zu, während der Nasdaq Composite um 2,1 Prozent nach oben sprang. Haupttreiber für die spürbare Entspannung an den US-Märkten war eine vorläufige Beruhigung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Asiatische Märkte mit Tech-Rückenwind

In Asien zeigte sich am Morgen ein uneinheitliches, aber mehrheitlich freundliches Bild. Die Erholung der US-Tech-Werte schwappte sichtlich auf die asiatischen Handelsplätze über, da die Risikobereitschaft der Anleger im Technologiesektor zurückkehrte. In Japan kletterte der Nikkei 225 um 1,6 Prozent, gestützt unter anderem von Rakuten (+5 Prozent), nachdem Berichte über staatliche Milliardensubventionen für Satellitennetzwerke die Aktie beflügelten.

Der Kospi in Südkorea kletterte um 2,1 Prozent. Hier sorgte Samsung Electro-Mechanics mit einem millionenschweren MLCC-Liefervertrag für KI-Komponenten (+9 Prozent) für erhebliche Kauflaune. Keine einheitliche Linie fanden die Benchmarks in China. Während der Festlandindex CSI 300 um 0,8 Prozent zulegte, verbuchte der Hongkonger Hang Seng ein Minus von 1,0 Prozent.

US-Future-Indikationen am Morgen

Die US-Aktien-Futures setzen ihren moderaten Aufwärtskurs am frühen Dienstag fort. Die Futures für den Dow Jones liegen minimal im Plus (+0,04 Prozent), während die Indikationen für den S&P 500 (+0,16 Prozent) und den technologielastigen Nasdaq 100 (+0,47 Prozent) auf weitere Gewinne zur Markteröffnung in New York hindeuten. Ein vorbörslicher Ausreißer ist das Rüstungsunternehmen AeroVironment, dessen Aktie nach starken Quartalszahlen nachbörslich um 19 Prozent in die Höhe schoss. Im Tagesverlauf warten US-Anleger zudem auf die Zahlen von Nike und neue Konjunkturdaten (JOLTS-Arbeitsmarktdaten, Chicago PMI und das Verbrauchervertrauen).

Experten warnen: "Wenn die massiven KI-Investitionen der großen Technologiekonzerne – auch nur geringfügig – nachlassen, werden die derzeit eingepreisten zukünftigen Umsätze der KI-Anbieter sinken, und damit auch deren Bewertungen", erklärte Marktstratege Ipek Ozkardeskaya von Swissquote am frühen Dienstag. "Je höher die Renditen, desto größer das Ausmaß einer potenziellen Korrektur."

Rohstoffe: Ölpreise geben nach, Lage bleibt fragil

Die Ölpreise tendieren im asiatischen Handel leichter, da sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten etwas entspannen. Die USA und der Iran haben sich am Wochenende darauf geeinigt, Angriffe vorerst einzustellen, um die Schifffahrt in der Straße von Hormus zu sichern. Zudem kündigte US-Präsident Donald Trump für Dienstag frische Gespräche in Doha (Katar) an. Brent-Rohöl fiel um 1,2 Prozent auf 72,26 US-Dollar je Barrel, WTI-Rohöl sank um 0,8 Prozent auf 70,20 US-Dollar.

Der Goldpreis fällt am Spotmarkt um 0,8 Prozent zurück auf 3.985 US-Dollar und notiert damit wieder unter der Marke von 4.000 US-Dollar. Für Silber geht es 1,4 Prozent abwärts.

Devisen und Krypto

Der Devisenmarkt agiert im Vorfeld der US-Konjunkturdaten abwartend. Der Euro fällt 0,4 Prozent zum US-Dollar auf 1,1390. Der japanische Yen fiel am Dienstag auf den tiefstn Stand zum US-Dollar seit 40 Jahren. Die Währung bleibt im Fokus der Händler, da ein Eingriff der japanischen Notenbank immer wahrscheinlicher wird. Gleichzeitig stützt ein schwacher Yen allerdings den exportorientierten japanischen Aktienmarkt (Nikkei).

Die Kryptowährung Bitcoin zeigt sich am Dienstagmorgen wieder schwächer und büßt 1,4 Prozent ein auf 59.468 US-Dollar. Für Ether geht es 2,1 Prozent abwärts..

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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