Möglicher Boden in Arbeit

Für eine Entwarnung ist es allerdings noch zu früh. Die mögliche Bodenbildung befindet sich noch in einem frühen Stadium, weshalb weiterhin mit stärkeren Kursschwankungen und möglichen Fehlsignalen zu rechnen ist. Entscheidend wird zunächst sein, dass die Aktie die Marke von 70,10 US-Dollar auf Wochenbasis verteidigen kann.

Seit ihrem Jahreshoch im Juli 2025 bei 134,12 US-Dollar hat die Netflix-Aktie rund 47 Prozent an Wert verloren. In der vergangenen Woche fiel der Kurs bis auf den Bereich der früheren Hochs aus dem Jahr 2021 bei 70,10 US-Dollar zurück. Dort setzte erstmals eine deutlichere Gegenbewegung ein, was darauf hindeutet, dass Anleger dieses Kursniveau als attraktiv ansehen.

Gelingt anschließend auch der Sprung über den 200-Wochen-Durchschnitt bei 77,68 US-Dollar, könnte sich die Erholung bis auf 82,00 US-Dollar und darüber hinaus in den Bereich von 89,54 US-Dollar ausweiten. Das würde die Aussichten für steigende Kurse deutlich verbessern. Dennoch wäre die Aktie selbst dann weiterhin in dem Abwärtstrend, der seit dem Rekordhoch besteht.

Fällt der Kurs hingegen unter 70,10 US-Dollar, dürfte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 62,00 US-Dollar und anschließend bis 58,70 US-Dollar fortsetzen. Dort verläuft ein technisch wichtiges Unterstützungsniveau, das zusätzlich durch das 38,2 %-Fibonacci-Retracement verstärkt wird.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 77,68 US-Dollar

Kursziele : 82,00 und 89,54 US-Dollar

Renditechance via DU8E3D : 270 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Netflix Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8E3D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,71 - 0,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 66,1839 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 66,1839 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 74,32 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 89,54 US-Dollar Hebel: 9,03 Kurschance: + 270 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2D46 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,80 - 0,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 83,365 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 83,365 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 74,32 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,91 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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