Kursziele angehoben

In der vergangenen Woche folgte ein dynamischer Kurssprung, der in dieser Woche mit einem neuen Rekordstand bei 257,19 US-Dollar belohnt wurde. Während zuletzt noch ein Kursziel von 266,59 US-Dollar im Fokus stand, spricht die aktuelle charttechnische Lage inzwischen sogar für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 273,23 US-Dollar.

Seit dem Ausbruch aus einer Rechteckkonsolidierung im August 2025 hat die Johnson & Johnson-Aktie deutlich zugelegt und Anfang März dieses Jahres bei 250,27 US-Dollar ein neues Hoch markiert. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung in einer bullischen Flagge bis in den Bereich um 220,00 US-Dollar fanden sich dort erneut Käufer, sodass sich die Aktie wieder stabilisieren konnte.

Nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Woche sind kurzfristige Rücksetzer allerdings nicht ungewöhnlich. Ein Rücklauf bis auf 241,80 US-Dollar wäre aus technischer Sicht sogar gesund und könnte eine interessante Gelegenheit für einen Einstieg bieten. Wer bereits überzeugt ist, kann aber auch einen direkten Einstieg in Betracht ziehen.

Erst wenn die Aktie unter den aktuell steigenden 50-Wochen-Durchschnitt bei 213,12 US-Dollar fällt, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnten Kursverluste bis 200,00 US-Dollar und anschließend bis 186,60 US-Dollar folgen. Aus Sicht der Charttechnik würde sich dann eher ein Engagement auf der Short-Seite anbieten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 256,66 US-Dollar

Kursziele : 266,59 und 273,23 US-Dollar

Renditechance via DN2XS1 : 60 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Johnson & Johnson Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2XS1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,45 - 2,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 229,076 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 229,076 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 256,66 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 273,23 US-Dollar Hebel: 9,15 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6ELN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,08 - 3,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 291,5813 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 291,5813 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 256,66 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,24 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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