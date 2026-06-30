RBC stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 405 auf 600 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Seitdem das Interesse des US-Investors Castlelake bekannt geworden sei, hätten die Aktien der Billigfluggesellschaft um rund 44 Prozent zugelegt und die Konkurrenz damit klar abgehängt, schrieb Ruairi Cullinane am Montagabend. Bei einer Übernahme sieht er weiteres Kurspotenzial über die gebotenen 650 Pence je Aktie hinaus. Komme es nicht dazu, könnte die Aktie aber kurzfristig um mehr als 20 Prozent zurückfallen. Chancen und Risiken erschienen aktuell ausgewogen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 6,612EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.





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