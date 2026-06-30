Goldpreis fällt -0,94 % auf 3.978,34 USD

-0,94 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,20 % 1 Monat -12,08 % 3 Monate -11,35 % 1 Jahr +22,02 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 3.978,34. Marktteilnehmer sehen eine kurze Konsolidierung.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.903,84USD. Heute, bei 3.978,34USD, wäre daraus ein Vermögen von 20.896,4USD geworden – ein Plus von +108,96 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Es gibt tagesspezifische Abgaben (~2%), der Kurs schwankt um 4.000 USD; einige sehen Bodenbildung um dieses Niveau, andere warnen vor weiteren Rückgängen. Über 14 Tage liegt der Schlusskurs ca. bei 4.015 USD, ca. -1,8% gegenüber vor 14 Tagen. Fundamentale/technische Diskussionen drehen sich um Inflation, Realzinsen, Dollar und mögliche Zentralbankkäufe.