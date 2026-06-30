Rücksetzer beim Silberpreis jetzt 57,40 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,53 % 1 Monat -23,25 % 3 Monate -17,55 % 1 Jahr +59,75 %

Silber verliertund fällt auf 57,40USD. Gewinnmitnahmen belasten den Markt, während die Nachfrage nachlässt.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 18,66970USD. Heute, bei 57,40USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.074,45USD geworden – ein Plus von +207,44 %.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.