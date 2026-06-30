Leonardo kauft sich ins Gefechtsfeld der Zukunft ein

Ziel des Deals ist es, markterprobte Lösungen wie das Argo Edge Battlefield Management System in das Portfolio von Leonardo aufzunehmen. Diese Plattform wurde von der italienischen Armee im Jahr 2025 ausgewählt, um operative Informationen zu verwalten und die Vernetzung von Bedienern, Sensoren und unbemannten Systemen zu ermöglichen. Die Übernahme passt in die Strategie des Konzerns, ein nationales Ökosystem von Hightech-Klein- und Mittelbetrieben zu konsolidieren und die digitalen Fähigkeiten in Führungs- und Kontrollsystemen zu stärken.

Leonardo verstärkt seine Bemühungen, die italienische Lieferkette für Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien durch gezielte Akquisitionen zu stärken. Der jüngste Schritt erfolgte durch Larimart, zu 60 Prozent im Besitz der Piazza Monte Grappa Gruppe. Larimart hat die Kontrolle über Rebel Alliance übernommen, ein in Florenz ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Software und digitaler Systeme für die operative Koordination im Feld spezialisiert hat.

Larimart, das für 2025 einen Umsatz von 85 Millionen Euro prognostiziert, baut damit seine Expertise in den Bereichen Gefechtsführung, taktischer Datenaustausch und operative Echtzeitkoordination weiter aus. Die Technologien von Rebel Alliance lassen sich in die C2/4I-Architekturen von Leonardo integrieren und verbessern so die Vernetzung von Plattformen, Sensoren und autonomen Systemen. Damit holt sich Leonardo eine bereits bei der italienischen Armee eingeführte Software-Kompetenz ins Haus – also nicht nur ein Entwicklungsprojekt, sondern ein System mit militärischer Referenz. Rebel Alliance ist kein großer Rüstungskonzern, sondern ein kleiner, spezialisierter Softwareanbieter aus Florenz. Das Unternehmen wurde laut eigener Darstellung im Juli 2010 gegründet und entwickelt Militärsoftware mit Fokus auf einfache Bedienbarkeit für Soldaten im Einsatz.

Kernprodukt ist ARGO, ein taktisches Battlefield Management System. Es soll Sensordaten, Bediener und Wirkmittel dynamisch vernetzen und die sogenannte Sensor-to-Shooter-Kette verkürzen. Praktisch heißt das: Drohne, Soldat, Feuerunterstützung und Kommandostelle sollen schneller ein gemeinsames Lagebild bekommen. ARGO wurde laut Rivista Italiana Difesa im Januar 2025 von der italienischen Armee als System für das taktische Gefechtsfeldmanagement ausgewählt. Seine „Reifeprüfung“ hatte das System demnach bereits bei der Übung Alpine Star 2024 im September 2024.

Für Leonardo passt das gut in die Konzernstrategie. Der Rüstungskonzern stellt seine Verteidigungsarchitektur stärker auf Multidomain, Vernetzung, künstliche Intelligenz, Cyber und digitale Führungsfähigkeit um. Im Industrieplan 2026 bis 2030 betont Leonardo ausdrücklich offene, interoperable Verteidigungsarchitekturen und den Aufbau vernetzter Fähigkeiten über Land, Luft, See, Weltraum und Cyber hinweg.

Larimart selbst ist bei Leonardo für Verteidigungs-, Sicherheits- und Notfallsysteme angesiedelt. Das Unternehmen beschreibt sich als Anbieter von C3-Lösungen, elektronischen Systemen, geschützter Soldatenausrüstung, C2-Hardware, taktischen Kommunikationslösungen und Elektronik für Landfahrzeuge. Leonardo baut nicht nur über kleine Zukäufe Kompetenzen aus, sondern auch über größere Partnerschaften. Mitte Juni 2026 konkretisierte der Konzern etwa eine geplante Joint Venture mit der VAE-Gruppe EDGE für Sensoren, Kampfführungssysteme und Verteidigungstechnologien. Dabei wurde ein mögliches Auftragspotenzial von mehr als vier Milliarden Euro in fünf Jahren genannt.

Die Aktie von Leonardo ist am Dienstag (8:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,20 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 46,07 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 46,12EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

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