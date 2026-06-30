JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern dürfte über ein gutes zweites Quartal berichten, schrieb Alexia Dogani am Montag in ihrem Ausblick. Sie geht von einer saisonalen Geschäftsbeschleunigung sowie einem wieder wachsenden Expressgeschäft aus und sieht ihre Wachstumsprognose für das operative Ergebnis (Ebit) über der Konsensschätzung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 52,38EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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