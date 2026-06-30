Yen-Schock! Japans Währung fällt auf tiefsten Stand seit 1986

Die Warnungen aus der japanischen Politik verpufften zunächst. Weder die Äußerungen von Kabinettssekretär Minoru Kihara noch die Kommentare von Finanzministerin Satsuki Katayama konnten den Absturz stoppen. Laut Yujiro Goto, Stratege bei Nomura, schaut der Markt jetzt vor allem darauf, ob Japan wirklich eingreift oder nur weiter droht.

Die japanische Währung fiel zum US-Dollar am Dienstag auf den schwächsten Stand seit 1986: In New York wurde die Marke von 161,95 Yen je US-Dollar durchbrochen und in Tokio erhielt man für einen US-Dollar zeitweise 162,40 Yen.

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Dabei hat Tokio bereits gezeigt, wie ernst es die Lage nimmt. Zwischen Ende April und Ende Mai pumpte die Regierung laut Bloomberg Rekordmittel von 11,73 Billionen Yen in den Markt, um die Währung zu stützen. Doch der Effekt war nur vorübergehend.

Der Grund für den Yen-Ausverkauf liegt vor allem im Zinsabstand. Zwar hat die Bank of Japan den Leitzins am 16. Juni auf 1 Prozent angehoben, den höchsten Stand seit 1995, doch solange die US-Notenbank hart bleibt, lohnt sich für Investoren das alte Spiel: sich billig in Yen zu leihen und im Ausland höher verzinst anzulegen.

Für Japan ist das brandgefährlich. Exporteure und Autokonzerne jubeln über Währungsgewinne. Laut Bloomberg profitiert Toyota bei jeder Abwertung des Yen um 1 Prozent mit 50 Milliarden Yen mehr operativem Gewinn. Gleichzeitig explodieren für Verbraucher die Kosten für importierte Energie, Lebensmittel und Strom.

Jetzt richten sich die Blicke auf die nächste Schockzone: Mark Cranfield, Stratege bei Bloomberg, sieht nach dem Bruch des 1986er-Niveaus den Bereich von 164 bis 165 Yen je Dollar im Fokus. Dort könnte es für Japan ernst werden. Die Frage ist nicht mehr, ob der Druck steigt, sondern wann Tokio zuschlägt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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