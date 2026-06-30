JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Trotz des abnehmenden Gegenwinds von der Zinsseite kämen die Aktien des Immobilienkonzerns weiter nicht in Schwung, schrieb Neil Green am Montagabend. Die Talsohle dürfte zwar erreicht sein. Doch für einen nachhaltigen Kursanstieg brauche es Fortschritte mit Blick auf die strategischen Ziele sowie stabilere Zinsaussichten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 21,34EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,50

Kursziel alt: 34,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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