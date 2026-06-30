JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Ein Besuch wichtiger Standorte im Raum Berlin habe seinen Optimismus für den Online-Gebrauchtwagenhändler noch gestärkt, schrieb Marcus Diebel am Montagabend./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 23,32EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar