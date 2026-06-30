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    Der Absturz ist der Trade

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    Nach dem Monster-Crash: DZ Bank kauft den Rheinmetall-Schmerz

    Rheinmetall wurde nach der Bundeswehr-Pleite gnadenlos verkauft. Die DZ Bank hält dagegen – und setzt mit Hensoldt und Renk auf die ganze Aufrüstungskette.

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    Der Absturz ist der Trade - Nach dem Monster-Crash: DZ Bank kauft den Rheinmetall-Schmerz
    Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

    Rheinmetall ist nach dem verlorenen Milliardenauftrag der Bundeswehr brutal abgestraft worden. Doch für die DZ Bank ist der Kursrutsch kein Grund, die deutsche Rüstungsstory abzuschreiben. Im Gegenteil: In neuen Studien bekräftigt das Institut seine Kaufempfehlungen für Rheinmetall, Hensoldt und Renk. Die Kursziele liegen bei 1.705 Euro für Rheinmetall, 90 Euro für Hensoldt und 64 Euro für Renk. Die Botschaft dahinter ist klar: Europas Aufrüstung ist aus Sicht der Analysten kein kurzer Sonderboom, sondern ein langfristiger Investitionszyklus.

    Der jüngste Schock kam von Rheinmetall. Das Bundesverteidigungsministerium stoppte das Fregattenprogramm F126, das für den Düsseldorfer Konzern als wichtiger Umsatzbringer gegolten hatte. Die Aktie brach in der Folge kräftig ein, verlor innerhalb einer Woche zeitweise fast ein Fünftel und liegt seit dem Rekordhoch im vergangenen September mehr als 50 Prozent tiefer. Die DZ Bank senkte deshalb zwar ihr Kursziel deutlich von 2.188 auf 1.705 Euro, bleibt aber bei ihrer Kaufempfehlung. Auch andere Häuser kappten ihre Erwartungen, werteten den Absturz aber als Überreaktion.

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    Der Punkt der DZ Bank: Ein verlorener Großauftrag trifft Rheinmetall, zerstört aber nicht automatisch die gesamte Investmentstory. Der Konzern profitiert weiter von hohen Verteidigungsausgaben, einem großen Auftragsbestand und dem Wandel moderner Streitkräfte. Rheinmetall entwickelt sich aus Sicht der Analysten über Munition und gepanzerte Fahrzeuge hinaus zu einem Anbieter vernetzter Kampfsysteme, in denen Künstliche Intelligenz, Drohnen, Sensorik und digitale Führungsstrukturen zusammenlaufen. Jetzt muss das Management zeigen, dass die restliche Pipeline trägt und neue Großaufträge den Vertrauensverlust auffangen können.

    Hensoldt steht in dieser Rüstungslogik für das, was moderne Armeen zuerst brauchen: sehen, erkennen, schützen. Das Unternehmen liefert Radare, optronische Sensoren und Systeme für elektronische Kampfführung. Diese Technik wird wichtiger, wenn Drohnen abgewehrt, Luftverteidigung ausgebaut und militärische Plattformen stärker vernetzt werden. Die DZ Bank sieht deshalb weiter erhebliches organisches Wachstumspotenzial und setzt das Kursziel bei 90 Euro.

    Renk liefert den dritten Baustein der Kette. Der Konzern baut Getriebe-, Antriebs- und Mobilitätssysteme für Militärfahrzeuge und soll von der Erneuerung europäischer Panzerflotten ebenso profitieren wie von autonomen Landfahrzeugen und elektrischen Antriebssystemen. Hinzu kommt ein margenträchtiges Servicegeschäft, weil militärische Ausrüstung länger genutzt und regelmäßig gewartet werden muss. Das Kursziel der DZ Bank liegt bei 64 Euro.

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    Für Anleger ist die Studie damit mehr als eine Rettungsleine für Rheinmetall. Die DZ Bank setzt auf die ganze deutsche Rüstungskette: Rheinmetall liefert Plattformen und integriert Systeme, Hensoldt liefert Sensorik und elektronische Kampfführung, Renk bringt die Fahrzeuge in Bewegung. Nach den jüngsten Rückschlägen bleibt die Branche für die Analysten nicht beschädigt, sondern einer der großen Profiteure der europäischen Aufrüstung.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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