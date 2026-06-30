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    DAX setzt Konsolidierung fort – Gute Stimmung zum Quartalsende in Asien

    Die Wall Street hat mit ihrem starken Wochenauftakt den Grundstein für einen positiven Handelstag an den Börsenplätzen in Asien gelegt.

    Zusätzlich beflügelten positive Einkaufsmanagerindizes aus China die Stimmung und weckten die Hoffnung auf eine baldige Wirtschaftsbelebung im Reich der Mitte.

    Sowohl die Indikationen für das verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor kamen mit Werten knapp über 50, also der Expansionszone, rein. Die Exporte bleiben für China weiterhin die tragende Säule der Konjunktur. In Japan und Südkorea setzte sich die Jagd nach den Technologiewerten aus den Halbleiter- und KI-Sektoren fort und schob die Aktienindizes an.

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    Wichtig war der letzte Handelstag im zweiten Quartal auch deshalb, weil er zugleich Auskunft über die Präferenzen der Investoren für die Neugewichtungen ab morgen gibt. Technologiewerte bleiben gesucht und damit das Momentum im Markt vorhanden. Für den DAX deutet sich eine ähnliche Tendenz an. Die alten Favoriten bleiben die neuen. Mit den Aktien von Siemens Energy und Infineon finden sich vorbörslich zwei Vertreter auf der Gewinnerseite wieder.

    Im Tagesverlauf rücken heute insbesondere die europäischen Inflationsdaten und die Informationen zum Verbrauchervertrauen aus den USA sowie die JOLTS-Arbeitsmarktdaten im Fokus. In einem ausgedünnten Sommerhandel dürfte der DAX versuchen, sich weiter auf dem Niveau um 25 000 Punkte zu stabilisieren.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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