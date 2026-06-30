DAX setzt Konsolidierung fort – Gute Stimmung zum Quartalsende in Asien

Sowohl die Indikationen für das verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor kamen mit Werten knapp über 50, also der Expansionszone, rein. Die Exporte bleiben für China weiterhin die tragende Säule der Konjunktur. In Japan und Südkorea setzte sich die Jagd nach den Technologiewerten aus den Halbleiter- und KI-Sektoren fort und schob die Aktienindizes an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wichtig war der letzte Handelstag im zweiten Quartal auch deshalb, weil er zugleich Auskunft über die Präferenzen der Investoren für die Neugewichtungen ab morgen gibt. Technologiewerte bleiben gesucht und damit das Momentum im Markt vorhanden. Für den DAX deutet sich eine ähnliche Tendenz an. Die alten Favoriten bleiben die neuen. Mit den Aktien von Siemens Energy und Infineon finden sich vorbörslich zwei Vertreter auf der Gewinnerseite wieder.

Im Tagesverlauf rücken heute insbesondere die europäischen Inflationsdaten und die Informationen zum Verbrauchervertrauen aus den USA sowie die JOLTS-Arbeitsmarktdaten im Fokus. In einem ausgedünnten Sommerhandel dürfte der DAX versuchen, sich weiter auf dem Niveau um 25 000 Punkte zu stabilisieren.

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