JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Die robuste Nachfrage beim Ticketvermarkter und Veranstalter sei intakt, resümierte Lara Simpson am Montagabenbd. Sie hob zudem die Kapitaldisziplin des Unternehmens positiv hervor. Wichtig für die mittelfristigen Erwartungen und die Unternehmensausrichtung werde nun der Kapitalmarkttag im September./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 50,50EUR auf Tradegate (30. Juni 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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