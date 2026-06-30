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    DEWB: Teilexit noch im laufenden Jahr möglich

    DEWB hat nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr nur eine kleine Beteiligung verkauft und einen deutlichen Verlust ausgewiesen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht aber Fortschritte bei den beiden wichtigsten Beteiligungen und erwartet nun für 2026 höhere Einnahmen aus einem möglichen Teilexit.

    Die Rahmenbedingungen für DEWB im Jahr 2025 seien weiter schwierig gewesen, daher sei nur ein kleiner Beteiligungsverkauf mit einem überschaubaren Ergebnisbeitrag gelungen. Da zugleich eine Teilwertberichtigung auf die Beteiligung aifinyo nach erneuter Planverfehlung habe durchgeführt werden müssen, sei die Finanzperiode mit einem deutlichen Verlust von -5,6 Mio. Euro abgeschlossen gewesen.

    Zugleich machen die beiden mit Abstand wichtigsten Beteiligungen LAIQON und Stableton deutliche Fortschritte. Während LAIQON den Ausbau der Assets under Management mit hohem Tempo fortsetze und im laufenden Jahr deutlich in die operative Gewinnzone vorstoßen wolle, erwirtschafte Stableton bereits schwarze Zahlen und profitiere derzeit stark vom Tech-Boom und der aufgebauten starken Marktstellung in diesem Segment.

    Die Analysten haben ihre Schätzungen zu möglichen Erlösen aus (Teil-)Exits im laufenden Jahr angehoben. Der von ihnen für DEWB ermittelte Potenzialwert sei allerdings von 8,70 auf 6,50 Euro gesunken. Ursächlich dafür sei die Kombination aus der Verwässerung durch Kapitalmaßnahmen bei LAIQON, an denen DEWB nicht teilgenommen habe, und dem gesunkenen Nettofinanzvermögen, was durch die Aufwertung der Stableton-Anteile nur teilweise habe kompensiert werden können.

    Damit sehen die Analysten weiterhin hohes Erholungspotenzial für die DEWB-Aktie. Eine klare Unterbewertung signalisiere auch das Eigenkapital je Aktie, das mit 4,60 Euro weit über dem aktuellen Kurs liege.

    Das Urteil der Analysten laute dennoch weiterhin „Hold“, bis ein Befreiungsschlag in Form eines großen und profitablen Exits gelinge, mit dem auch der mittlerweile hohe Leverage-Grad wieder reduziert werden könne. Die Analysten sehen dafür das Potenzial, erwarten aber für 2026 lediglich einen Teil-Exit.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.6.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 29.06.2026 um 18:00 Uhr fertiggestellt und am 30.06.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-30-SMC-Update-DEWB_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,68EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Rating: Neutral
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 6,50 EUR



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